網上求職數量年增37% 旅遊前線員工需求殷

求職平台Jobsdb數據顯示，與市場上的整體招聘廣告數字放緩10%相反，該平台上去年的整體招聘廣告平均申請人數按年上升37%，顯示打工仔重拾積極求職心態，傾向主動出擊。其中，旅遊業及前線員工招聘需求跑贏大市。

招聘需求最高的5大工種按年保持不變，分別為企業銷售及業務發展、資訊科技、行政及人力資源、銀行/金融及會計。而旅遊業、飲食業及美容業前線行業仍維持強勁人才需求，去年酒店及餐飲業，和美容及健康業更是取得亮眼成績，招聘廣告數字分別按年上升9%和8%，升幅成功跑贏5大工種，前線招聘市場表現向好。

出差外派申請飆逾五成 香港打工仔期望獲得海外工作機會，包括出差、海外派遣等的意向有所增加，出差、海外工作機會、願意出差等關鍵詞的招聘廣告平均申請數字按年上升54%，跨地人才流動料成全球大趨勢。

去年的求職者除積極搵工外，整體轉工頻率亦更加頻繁。根據數據，僱員轉工的中位數僅為19個月，按年縮短14%，即大多數打工仔不足兩年就會考慮轉工。18至25歲的職場初哥轉工頻率保持不變，中位數為14個月。

另外，打工仔對於公司福利和工作模式均提出更高要求。去年招聘廣告的熱門關鍵詞主要包括：混合工作模式（按年增154%）、在家辦公（增48%）及雙糧或花紅（增55%），出現以上關鍵詞的招聘廣告均較其他廣告獲得更多求職者申請，分別取得59%、72%及47%的按年加幅，求職者面對理想職位的競爭加劇。

同時，外地人才積極尋求來港工作機會，持合資格工作簽證海外申請人數量較疫情前的2018年上升37%。