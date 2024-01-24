港府本財年赤字料1480億

會計師促研究稅制減派糖 重新審視大型項目 香港經濟堪憂，有兩間會計師機構預期本港2023/24年度赤字逾千億元，較政府最初預測的544億元超出至少一倍，也較上年度1,223.38億元赤字有所擴大！面對財政受壓，有會計師建議，港府應重新審視較大型或較長遠的項目時間表，並在新一份預算案中「減派糖」，為確保公共財政長遠維持穩健及具可持續性，全面研究香港稅制有迫切性。

財政儲備恐跌至7075億 港府近5個財年已經4度錄得財赤，香港會計師公會料2023/24年度財赤將達1,273億元，至今年3月底止，財政儲備將跌至7,075億元，相當於約11個月的支出。香港會計師公會稅務師會執行委員會主席陳嘉華表示，本港公共財政壓力大，建議政府在未穩定收入來源前，重新審視較大型或較長遠的項目時間表，包括考慮調整和延誤項目。

港府收入側重於賣地收入及印花稅，該公會一直倡議擴闊稅基。陳氏指，研究稅制不等於立即推新稅種，因為稅項是社會大事，徵收新稅種等需要與不同持份者及社會取得共識，當中亦要考慮招商引資及經濟狀況，由研究到實際推行至少歷時8至10年。

會計師行安永金融服務香港稅務主管何耀波亦認同政府應檢討稅制，強調「研究是任何時候都合適」，惟本港向來奉行簡單稅制及低稅率，要小心評估稅制對香港競爭力的影響，也要衡量好利與弊。同時不建議開徵資產增值稅及陸路離境稅，因為資產增值稅操作複雜，且目前的經濟環境可能為納稅人帶來額外經濟壓力，而陸路離境稅會與本港融入大灣區的大方向相反，會影響人流貨流。

安永倡薪俸退稅上限三千 安永預計港府2023/24年度將錄得1,480億元赤字；截至2024年3月底財政儲備將減至6,868億元，相等於10個月的政府預算開支。面對財赤，建議港府在新一份財政預算案大減派糖措施，如薪俸稅減免上限下調至3,000元；僅寬免一季差餉，上限1,000元；每戶電費補貼由1,000元減至500元；續為受到社會保障人士派半個月津貼。

何耀波續解釋，疫情期間港府消耗數千億元儲備，加上外圍經濟不明朗，復甦挑戰巨大，故「要共度時艱，用者自付」。至於「共度時艱」建議是否適用於本港官員及公務員，他笑而不語，僅指要留待局方評估。

美銀估今年港GDP增2.1% 本港股樓齊跌，至今未見盡頭。美資銀行美銀更預料，今年香港本地生產總值（GDP）增長將由去年的約3.4%，進一步放緩至2.1%。美銀副總裁及大中華區經濟學家歐陽淼指，現時本港經濟仍處逆風之中，包括息口高企、樓市疲弱及內地旅客來港消費力度不及疫前。

美銀估美國聯儲局最快今年3月起減息，全年降幅可達一厘，而港銀最快於年內跟隨減息。她指，由於港府負債較低，可透過加強發債從而提高財政收入，此舉較加稅更為有效，惟無助樓價上半年再跌5%的預期。

吸引投資的部分建議 2023/24年度政府財政估算