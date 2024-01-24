星洲大鱷估錯邊 旗下基金冚旗

中港股市自今年開局以來持續沉底，反之日本股市愈升愈有見34年新高，估錯邊的投資者可謂「一殼眼淚」，但押錯注的不是散戶專利，機構投資者亦不乏失敗個案。

押注中港 沽空日股 新加坡對沖基金公司──亞洲創世資產管理公司（Asia Genesis Asset Management）據報就因炒錯盤的關係，短短3星期導致其亞洲宏觀基金（Asia Genesis Macro Fund）勁蝕18.8%，最新宣布關閉旗下亞洲創世宏觀基金，並正向投資者償還資金，其「致命」原因，正是押注中港股市，沽空日股，結果雙輸至「冇得留低」！

亞洲創世資產管理公司昨向投資者發信，創始人兼首席投資官蔡順福（Chua Soon Hock）「灰爆」表示作為交易員，已經到了失去信心的地步，直言去年10月至今年1月交易艱難，已經證明其過去的交易經驗不再有效，也對日經平均指數與恒生指數的價差感到震驚，直言該價差出現時光倒流，不明白內地政策制訂者為何不對抗通縮。

公司官網顯示，該公司是一家總部位於新加坡、專注於亞洲的對沖基金公司，而蔡順福擁有39年基金管理經驗，過去曾任職新加坡金融管理局國際部，專責日本投資組合。

至於亞洲創世紀宏觀基金於2020年5月成立，至去年12月，年度收益為7.9%，期間未曾虧損。今年初該基金管理約3.3億美元（約25億港元）資產。