廣東上海冀全年經濟增5%

撐起全國經濟和地方財政的廣東和上海，地方人大會議周二開幕。廣東省長王偉中表示，廣東省今年經濟增長目標5%，未來重點工作乃加快建設世界級大灣區。上海市市長龔正昨亦於上海人大開幕式上宣布以5%為今年經濟增長指引。

去年3大城市僅北京達標 惟3大一線城市中，只有北京去年地區生產總值（GDP）達標，上海與廣東按年分別增5%及4.8%，各低於5.5%以上及5%以上官方目標。王偉中昨指，去年廣東省經濟回升向好，廣東堅決扛起經濟大省「勇挑大樑」責任，生產總值錄得13.57萬億元（人民幣‧下同），總量連續35年居首外，更是內地首個突破13萬億元的省份，料今年經濟增5%。

美銀董事總經理、大中華首席經濟學家喬虹估計，內地經濟全年增長放緩至4.8%，至於今年人民銀行未必會再下調一年貸款市場報價利率（LPR），更多會以調整5年期LPR以及抵押補充貸款（PSL）等工具取代。

與美銀同樣估內地經濟全年增長4.8%的高盛稱，目前內地政策寬鬆力度不足，預計內地今年會分別兩次減息及降準，並相信中央財政政策持續發力。

此外，國際評級機構標普宣布，因為訊息不足，暫停中國長城資產及其子公司長城國際的評級。標普指，長城資管的財務報表已逾一年未發布，延遲公布財報與潛在的股權重組有關，目前延遲發布尚未引發債券加速償還。如果標普的評級觀察資訊充分性要求仍未滿足，可能會在2024年撤銷評級。