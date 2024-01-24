滬深股人民幣回穩 跨境ETF受追捧

滬深股市打響信心保衞戰，A股周二止跌回勇。雖然滬深股市昨開市時段仍相當驚嚇，滬綜指曾拉開跌幅至1.17%，低見2,724點，刷新2020年4月來低位，但中央考慮兩萬億元（人民幣‧下同）救市傳聞四方八面而來，刺激兩市3大指數快速收復早段失地之餘，更為內地股民大開逃生門，在沽壓加重下滬綜指午間收市仍在下跌，直至尾市才回穩，與人民幣匯率攜手反彈。

主板成交縮 外資掃貨 昨日由官方開出的人民幣中間價報7.1117兌每美元，按日下調12點子；更拖低早段在岸價，低見7.1935，逼近7.2關，之後趁利好消息反彈至7.1637的高位，下午4時30分收報7.1695，按日轉升273點子或0.38%；離岸價走勢相若，曾升穿7.17，高見7.1631。這與日前有指國有銀行加大力度在即期市場拋售美元流動性，力阻在岸價失守7.2關口一致。

股市維穩大招未出，A股已聞風反攻。滬綜指全日收升14點，報2,770點；深成指及深圳創業板均漲逾1%收市，分別報8,596點及1,687點，齊結束兩連跌。即使兩市主板成交合計縮減逾一成至7,042億元，但外資連續兩日吸納A股，單日透過滬深股通淨買入力度增至37.89億元。至於內地4家主要追蹤滬深300的交易所買賣基金（ETF）昨成交額已見回落，惟多隻跨境ETF在人民幣匯價企穩後再度拉升，如易方達MSCI美國50 ETF續漲停。

跌市恐再釀雪球爆倉 不過，A股開局低迷走勢據報觸發了金融衍生品風險，名為「雪球」的結構產品對內地散戶並不陌生，當某指數不跌破預設的「敲入」水平，投資者就會獲得類似於債券的息票，問題是「雪球」產品掛鈎的中證500指數和中證1000指數近日曾跌穿「敲入」門檻，引發股票期貨合約遭強制拋售，加劇大市額外拋售壓力。瑞銀估計，已發行「雪球」產品本金約500億美元，約40%恐怕已跌穿「敲入」水平。美銀稱，兩個指數一旦再跌6至7%，就有觸發新一輪「敲入」之虞。