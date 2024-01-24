網遊監管新規或減辣 騰訊金軟股舞

網遊管理辦法草案曾明確提及，所有網遊須設定用戶儲值消費上限等，可算為遊戲股送上驚嚇聖誕「大禮」，直至本周一收市為止，中資遊戲股依然一蹶不振，即使當局及官媒多番出言安撫，甚至由中國音數協遊戲出版工作委員會組織各會員，提出具體修改意見，但一日未走出監管風暴陰霾，遲早會再引來後顧之憂。

可惜遊戲產業寒冬仍在蔓延，繼日前網易以正常業務調整形容人員流動後，Riot Games正式公布計劃裁員約530人，涉及人手佔員工總數的11%，當中最受影響的是核心開發以外的團隊。Riot Games行政總裁Dylan Jadeja指，現時公司焦點不夠清晰，太多事情在進行，部分重大投資的回報未達預期，成本已上漲到難以支撐的地步。未來將縮減《符文大地傳說》遊戲團隊的規模，並停止新開發《班德爾城物語》遊戲。