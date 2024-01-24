網遊監管新規或減辣 騰訊金軟股舞
上月因監管內容爭議引發騰訊控股(00700)等遊戲股狂插水的《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，一個月公開諮詢期屆滿後，被外界發現已從國家新聞出版署網站移除，有別於其他徵求意見文件一般繼續保留在官網，業界對箝制網遊的恐慌總算鬆一口氣，惟行業似乎已被變化莫測的產業政策「玩殘」！騰訊旗下《英雄聯盟》開發商Riot Games將裁員逾500人。
Riot Games計劃裁員530人
網遊管理辦法草案曾明確提及，所有網遊須設定用戶儲值消費上限等，可算為遊戲股送上驚嚇聖誕「大禮」，直至本周一收市為止，中資遊戲股依然一蹶不振，即使當局及官媒多番出言安撫，甚至由中國音數協遊戲出版工作委員會組織各會員，提出具體修改意見，但一日未走出監管風暴陰霾，遲早會再引來後顧之憂。
可惜遊戲產業寒冬仍在蔓延，繼日前網易以正常業務調整形容人員流動後，Riot Games正式公布計劃裁員約530人，涉及人手佔員工總數的11%，當中最受影響的是核心開發以外的團隊。Riot Games行政總裁Dylan Jadeja指，現時公司焦點不夠清晰，太多事情在進行，部分重大投資的回報未達預期，成本已上漲到難以支撐的地步。未來將縮減《符文大地傳說》遊戲團隊的規模，並停止新開發《班德爾城物語》遊戲。
馬雲蔡崇信增持 阿里美市飆
另外，消息指，阿里巴巴(09988)創始人馬雲上季斥5,000萬美元增持香港上市的阿里，主席蔡崇信同季則透過其家族辦公室斥逾1.51億美元買入阿里的美國預託證券（ADR），折合共約15.67億港元，刺激阿里ADR股價周二早段曾漲逾8%，相當於較港收市價高逾7%。
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