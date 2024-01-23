宏觀剖析：中東局勢暫未影響通脹

中東地緣政治緊張局勢持續升溫，已影響環球供應鏈。由於胡塞武裝組織襲擊需要途經紅海，前往蘇彝士運河及環球主要經濟體的船隻，因此主要航運公司表示，貨物交付期將會出現嚴重延誤。

在蘇彝士運河航運中斷前，巴拿馬運河亦面臨一些問題，包括由氣候變化引致乾旱，以及厄爾尼諾現象導致降雨量變化，繼而令巴拿馬運河水位下降。與此同時，歐洲潮濕的天氣導致萊茵河（即德國的主要航運路線）水位過高。環球供應鏈似乎正面臨一場風暴。

歐英美料上半年開始減息 這些問題喚起人們在疫情期間，由供應鏈問題引發的艱難經歷。這些因素可能導致金融市場最近爆發新一輪高通脹，最終迫使環球央行大幅加息。金融市場目前正在消化歐洲、英國及美國大幅減息的預期，預計最快將於2024年上半年開始減息。

這引伸出另一個問題，新的供應鏈問題會否推高通脹，迫使政策制訂者重估經濟前景呢？

這在很大程度上取決於紅海中斷情況會持續多久。由於目前環球經濟環境至少有3方面的不同之處，因此紅海問題不太可能導致通脹大升。

首先，現時市場需求疲弱。在疫情初期，為應對供應鏈中斷問題，環球各國紛紛採取大規模的貨幣和財政刺激措施來提振經濟，但目前環球經濟增長呈放緩趨勢。預計2024年及2025年環球國內生產總值（GDP）增長率僅為2.5%。歐元區可能已經陷入經濟衰退，英國經濟增長疲弱，而且美國經濟活動正在降溫。

其次，昔日各國為遏制新冠疫情擴散而實施封鎖措施，導致疫情期間市場需求集中於商品領域，但目前的消費模式已經回復均衡。

事實上，在經濟重啟的背景下，市場需求在過去幾年重新轉向服務業，從而導致環球製造業陷入衰退。

最後，環球經濟供應面亦明顯改善。對比之下，疫情期間持續實施的封鎖措施導致生產處於停業狀態，但目前的中斷程度並不像當時那樣嚴重。雖然船隻繞道非洲南部會延長交貨時間，但貨物仍會送達目的地，因此，不太可能出現供應極度短缺的情況。

依賴過長供應鏈惹風險 與環球通脹相關的一項更為緊迫的風險是，中東緊張局勢是否開始影響大宗商品供應，尤其是推高能源價格水平。這是在最新一輪地緣政治危機預測中開始追蹤的地緣政治事件，除了貿易摩擦外，一旦中東緊張局勢加劇，這將導致油價大幅上升至每桶120美元。模擬預測顯示，環球經濟趨向滯脹發展，原因是能源成本上升推高通脹，而第二輪效應的風險（考慮到勞動市場緊縮）對經濟增長造成拖累，並迫使環球央行放棄減息，甚至可能進一步加息。

但到目前為止，油價表現良好，其中布蘭特期油價格維持在略低於每桶80美元的水平。

然而，近期航線受阻再次提醒投資者，在較波動的金融市場環境下，應警惕依賴過長供應鏈可能引致的風險。

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