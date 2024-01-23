股市估市：港股想轉運 須外資回流

港股2024年開局真的非常差，1月未完（截至22日）已跌了2,086點，高低波幅高達2,341點，剛踏入第3周15,000點也不保。

傳統上，每年1月是大戶的建倉期，亦是投資界一直關心的1月效應。儘管2021年及2022年是假的效應，這兩年的1月確實是大升，惟其後表現每況愈下，全年的高位便是1月。以反向思維，既然今年1月差得貼地，及後會不會否極泰來呢？要留意，反向思維不是單靠一個論據，也要關乎整體局勢的分析。

作為投資者，但凡參與港股的，相信經過2023年的失望之後，現在更失望，是完全可以理解的。整體情況不用太多描述，有苦自己知。每逢跌市也會回顧歷史，期望從中吸取教訓外，也找出一些希望。香港在1973至2007年發生大大小小10次股災，最短的在一個月就回升，在1989年的5月15日，恒指由最高3,944點，跌至最低1,894點，跌幅高達52%。跌幅最大是1973年3月，由高位1,774點跌至150點，13個月跌了91%。

大市像與外圍脫軌 當然，那些年港股整體市值規模、流動性及參與者也不可同今日相比，但回看歷史，現在算是幸福點吧。港股今時今日的弱勢似乎時間不短，而過去最長的一段跌勢是2000年3月至2003年4月發生，於37個月下跌54%，衰足3年零一個月。2021年2月港股見過31,183點後就持續下跌，現在計就是36個月。2007年後，發生好幾次系統性風險的股災，包括2008年的雷曼、歐債危機等事件。因此，最令港股投資者迷惘的是，港股走勢與外圍像是脫了軌一樣，有別於過往。原因是國家經濟在復常後動力不足、美國息口高、人民幣資產價值不大如前、內房問題困擾等等。

在股市面對多方的負面消息時，投資者一動不如一靜，就是不參與。又或者可以先列出你認為港股不升的種種原因，與其他市場比較。或許不難發現，何解港股的低股值情況維持了那麼久，仍然未令國際投資者動心。對的，大家要等待國際投資者回流才可以翻身。香港股市一直依靠外資參與，只要她們旋風式到來，港股才會有運行。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士）