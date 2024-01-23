天鑄銀主盤傳劈千萬放售

樓價不斷插水，豪宅格價不再硬淨，銀主叫價取態轉弱，何文田天鑄1期四房連雙套房銀主放盤，狂劈千萬元放售，較約7年前購入價低出超過四成。

市場消息指出，上述單位為7座中層C室，實用面積約1,581方呎，去年以約4,800萬元推出市場放售，惟叫價隨市況下調，現已大減約20.8%，最新放售價約3,800萬元，呎價約24,035元。據了解，該單位2017年購入價約6,616.21萬元，即最新開價較當時明顯低約2,816.21萬元。

中資8.3億買山頂洋房 此外，即使位於豪宅地段的超級洋房，做價亦已高峰不再。第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，山頂盧吉道25及26號A&B號洋房，落實以8.38億元易手，呎價約71,703元，買家為中資背景財團。

資料顯示，該物業為一幢樓高兩層的洋房，佔地約2.34萬方呎，最大可建面積約1.17萬方呎，可遠眺維多利亞海景及兩岸城市景。而項目於去年10月開始放售，當時市值約13億元。

李氏指出，山頂維港海景豪宅地皮，於高峰期呎價可達10萬元以上，是次售價比高峰期調整約30%。雖然全球經濟環境仍充滿挑戰，用家及投資者相對較為審慎，但是次交易反映經過近幾年疫情及加息後，已是吸納優質物業時機。