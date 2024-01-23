新盤概況：瓏碧兩價單變相減價30%

發展商指，價單1號及2號待售單位有30伙，以開放式及一房戶為主，最新折實平均呎價約17,127元。入場戶為12樓B室，實用面積213方呎的開放式戶，折實價396萬元，呎價約18,592元，較2022年首推時低約31%。

蔚藍東岸部署推現樓 瓏碧自上周五起對外開放全新示範單位後，4日錄逾4,000人次參觀，日內將公布銷售安排，最快周末展開銷售。

該集團與渡輪公司合作，將開辦往來油塘至尖沙咀及中環的循環線，凡持有項目相關可乘船證明住客，可在航線開啟後一年內免費無限乘搭，期內亦可免費乘搭來往三家村碼頭至西灣河碼頭的渡輪。

華懋3港島盤推新優惠 農曆新年將至，華懋集團的3個港島區住宅項目推出新優惠。集團銷售總監封海倫表示，由昨日起至2月29日，購入旗下薄扶林碧麗軒、同區VICTORIA COAST、西半山旭龢道42號大學閣的首5名買家，可獲贈價值介乎約3.8萬至約8.8萬元的「好運一條龍大利是」，可用於支付樓價餘款，另可獲餐飲禮券。

同時，VICTORIA COAST及碧麗軒的新買家，可選用900天特長成交期的新付款方法，繳付10%訂金及2%許可證費用後，即可提前入住。她認為，近日股市下挫情況屬短暫，對樓市未必有直接影響。