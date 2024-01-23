蝕本放盤一減再減

海典灣削30萬沽 采葉庭降價吸客 港股急瀉，令二手樓市雪上加霜，多區願意「蝕本」的業主為求出貨，昨日一減再減。馬鞍山海典灣兩房單位，日前已蝕讓放售，終再劈30萬元沽出，近6年帳蝕68萬元。另元朗采葉庭亦有已低於購入價的套三房放盤，多減10萬元吸客。

美聯陳少鴻表示，上述海典灣2座高層G室，實用面積約473方呎，原業主2018年以738萬元購入，曾叫價750萬元，其後減至700萬元，昨日股市大跌，用家趁機議價入市，終再減至670萬元售出，呎價約14,165元，物業期內帳面貶值約9.2%。

元朗昨日錄至少8個減價放盤，中原王勤學指，部分已經蝕讓單位，業主再擴大減幅，如采葉庭13座中層G室，實用面積約693方呎，2018年初以近807萬元購入，最近叫價780萬元，昨降至770萬元。另尚悅‧嶺1座高層放盤，原先叫價520萬元，已較約5年前入貨價帳面低近50萬元，昨再減至500萬元。

愛炫美叫價再劈300萬 同區只有平盤有成交。他指，過去周末元朗錄約7宗二手買賣，新元朗中心5座低層E室，實用面積約870方呎，議價後以743萬元易手，呎價僅約8,540元，較2022年4月高峰期間平約35%。

將軍澳昨日錄至少7宗二手放盤減價。香港置業劉浩勤稱，包括蔚藍灣畔5座中層兩房單位，實用面積約490方呎，叫價由880萬元，減至800萬元，減幅逾9%。

中上價單位減幅更明顯。中原周毅麒指，荃灣海之戀‧愛炫美5A座高層A室四房戶，2020年1月曾叫價3,000萬元放售，近日叫價降至2,500萬元，較2018年3月購入價帳面低約140萬元，昨日再減300萬元，最新以2,200萬元放售。

事實上，近期股市連番下跌，蝕讓個案不繼增加。美聯黃錦瀚稱，沙田第一城12座低層B室三房戶，實用面積約515方呎，周末期間以530萬元售出，呎價約10,291元，約6年帳面蝕約70萬元。中原徐可志指，馬鞍山銀湖‧天峰2座低層G室，以699萬元易手，約兩年帳面蝕121萬元，貶值約14.8%。

該行黃國強指，青衣明翹匯2座中層C室，開價610萬元，議價後以560萬元沽出，呎價約13,559元，原業主於2019年底一手買入，單位帳面貶值約11%。

美孚移民盤高位冧33% 移民業主更為心急。香港置業吳志輝稱，荔枝角美孚新邨5期蘭秀道5號中高層C室，原業主已移民外地，由香港授權人放售，累減約112萬元，以約568萬元售出，呎價約11,159元，較高位回落約33.9%。

股市大跌下二手市場情況