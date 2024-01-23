簡訊一覽
●安踏體育(02020)旗下Amer Sports周一宣布啟動美國上市，發售一億股，預計招股價16至18美元，安踏或認購不多於2.2億美元的股份。Amer去年收入估計增長22.7至23%，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）料增長31.8至34%。
●中國聯通(00762)上月「大聯接」用戶累計達9.88億戶，5G套餐用戶累計達2.59億戶，物聯網終端連接累計4.93億戶。
●五礦地產(00230)截至去年底止年度合約銷售額113億元人民幣，按年減少15%。
●中國再保險(01508)去年全年經由子公司中國大地財產保險所獲之原保費收入總額約493.6億元人民幣，按年增7.08%。
●中海石油化學(03983)於上周三獲Hermes Investment Management在場內以平均每股2.06元，買入3,965.37萬股，估計涉資逾8,100萬元，持股量由12.17%增至14.38%。
●諾輝健康(06606)料去年毛利介乎18.07億至18.73億元人民幣，按年增1.79至1.9倍。
●福萊特玻璃(06865)於上周三獲富達（FMR）於場內以平均每股14.2482元，增持124.1萬股，料涉資1,768.2萬元，持股量由5.95%增至6.22%。
●MONGOLIAN MINING(00975)公布，去年集團已開採約1,460萬噸原礦煤、加工約1,410萬噸焦煤原煤以生產出約670萬噸洗選焦煤產品，及售出約670萬噸洗選焦煤產品，3者按年分別增1.56倍、1.22倍及78%。
●金管局副總裁阮國恒在《匯思》撰文提及，去年收到有關保費融資的銀行投訴有48宗，按年升41%，雖然宗數不多，卻有上升趨勢。
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