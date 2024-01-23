埃克森德州掀訴訟 阻股東推氣候提案

美國石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）日前向德州法院提出訴訟，以阻止激進派投資者在公司今年5月召開的股東大會上發動氣候提案投票。

據悉，由維權團體Follow This及註冊投資顧問Arjuna Capital主導的激進派股東，去年12月提出要求埃克森美孚股東在今年5月舉行的股東大會通過決議，讓埃克森美孚承諾進一步控制溫室氣體排放，並針對其客戶的排放進行目標設定。

而為了堵截Follow This及Arjuna Capital的提案，埃克森美孚向德州法院提出訴訟，指控Follow This和Arjuna的提案違反了美國證交會對此類投資者請願書的規定，並冀將相關提案從公司股東委託書中剔除。

國際油價先跌後升 國際油價昨日向下後回升，紐約期油及布蘭特期油均升逾1%，每桶報74.19美元及79.45美元，早段跌勢主因憂慮原油需求下跌，抵銷了日前俄羅斯能源設施遭襲擊的影響。俄羅斯最大的液化天然氣生產商諾瓦泰克公司（Novatek），在波羅的海烏斯季盧加（Ust-Luga）的天然氣碼頭設施，1月21日發生火災，被迫暫停該出口碼頭的部分業務。據指設施疑遭烏克蘭無人機襲擊。