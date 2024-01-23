澳洲樓價去年飆8% 料將降溫

澳洲樓市去年表現亮麗，樓價創新高，全年升幅達8.1%，但牛津經濟研究院警告，今年升幅將會顯著放緩至2.7%，主要是由於去年推動澳洲樓價創新高的利好因素正逐漸消退，但其他不利因素卻持續。

該院澳洲高級經濟師基爾羅伊（Maree Kilroy）指，去年澳洲央行加息4.25厘，令基準利率停留在12年的高位4.35厘。不過樓價意外不跌反升，因住宅庫存不足，以及移民湧入之餘，經濟和勞動力市場保持韌力，令居住需求大增。

求過於供仍達9.7萬伙 可是樓價急升亦令民眾的供樓負擔能力轉壞，令買樓意欲稍減，加上新樓供應漸增，都為樓市降溫。她預期，負擔能力將繼續遏抑樓價升幅，惟供應不足令樓價難以大跌。當中又以獨立屋供應不足較為嚴重。澳洲去年住宅求過於供達10萬伙，她預測，今年這數字將稍降至9.7萬伙。

至於香港人熱門移民城市悉尼，去年樓價升10.3%。該院料今年升幅將放緩至2.6%。另一大城市墨爾本，今年樓價或僅升0.9%，這是由於該市新增供應追上需求所導致。