中國進口造芯設備年增14%

雖然美國、日本及荷蘭相繼向中國祭出半導體出口管制措施，惟中國海關數據顯示，內地去年仍然進口了近400億美元（約3,120億港元）的半導體生產設備，按年增加14%，金額是自2015年有報告以來第二多，反映中國成功繞過相關禁令，搶先在全球各地掃貨。

同時，市傳一眾內地半導體廠商趕在荷蘭出口限制措施實施前，大舉搶購光刻機，單是上月從荷蘭進口的光刻機金額高達11億美元（約85.8億港元），按年飆近10倍。據悉，有關廠商亦正迅速投資新晶片廠，希望藉此提高自主能力，繞過美國及其盟友實施的出口管制。

日台半導體板塊炒上 另邊廂，日本及台灣多隻上市半導體股則受惠台積電績佳而節節上升，最新日本半導體製造設備廠商迪思科（DISCO）周一收升0.56%，報41,070日圓，即市更曾升至42,060日圓，創上市以來新高。

迪思科將於周三公布業績，市場估計，受惠生成式人工智能（Generative AI）、電動車需求上升，加上日圓貶值、產品價格揚升，該企首3季（去年4月至12月）合併營業利潤料達770億日圓（約40億港元）。

台股方面，英偉達行政總裁黃仁勳再度訪台，AI伺服器指標廠緯創、緯穎等做好；台積電及聯發科技表現持平及升0.22%。

至於台積電的一納米建廠計劃有新進展，據報該企擬在嘉義縣太保市科學園區設廠，向政府提出100公頃的用地需求，其中40公頃設先進封裝廠，60公頃則為一納米建廠用地。台積電指出，設廠地點有諸多考量，而他們以台灣作主要基地，不排除任何可能，會持續與局方合作評估適合建廠用地。

此外，開發人工智能聊天機械人ChatGPT的OpenAI創始人據報擬籌集數十億美元，興建晶片廠，台積電和三星電子是潛在合作夥伴。