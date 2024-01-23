日股3周飆近一成
冀與國際接軌 強制用英文披露關鍵資料
日本股市升勢凌厲，日經平均指數昨日又升583點，收報36,546點，續創近34年來新高，年內3個多星期已累升9.21%；按市值加權方式計算的東證指數，今年內亦累升7.54%，表現跑贏亞洲乃至全球的主要市場。隨着日股進入久違多年的大牛市，日本交易所集團亦極力推動其金融市場與世界接軌，包括強制上市公司要用英文披露關鍵資料等。與此同時，日本金融業界正在瘋狂搶人才，50歲以上的「老將」交易員突然成為各大金融機構爭相以高薪聘請的對象。
近年香港從國際金融中心變成接收各類中概股的「國貨金融中心」，最近更被揶揄為「金融中心遺址」，別說與國際接軌，現在不少中企也寧冒地緣政治風險到美國上市。雖然港府口口聲聲要引入外資，但至今未見大成效，是有心無力，還是力有不逮，無從得知，反正港股就是繼續「日跌夜跌」，傷透股民的心！
香港的國際金融中心地位動搖，其他競爭對手自然有機可乘。相比起「老對手」新加坡，近期重拾光輝的東京似乎風頭更盛，各種政策明顯是要衝着香港而來。東京證券交易所最近出台新規，自2025年3月起，所有在Prime市場上市的企業都要同時使用日文及英文進行財務資料披露，下一步再會是明確要哪些訊息屬於受新規影響的範圍，以及處罰準則等細節。
港阿拉伯文翻譯未統一
有趣的是，其實日本交易所集團早已有中文版網站，甚至會把一些重要的公告譯成中文，讓使用中文的海外投資者也能了解日本市場動態。在中文網站上，更有「中國企業在東交所上市」的專屬頁面，明顯是當初為了吸引中國企業而做出的嘗試，可惜該頁面如今已停用。
不論日本交易所做法成效如何，但至少在「吸引外資」一事比起香港交易所(00388)更用心、更有誠意。且不論口口聲聲說要吸引中東資金的港交所並沒有阿拉伯文網站，就連公告用語的阿拉伯文翻譯也未統一。翻查資料，港交所對阿聯酋的最大城市曾經用過「迪拜」與「杜拜」兩種譯法。至於港府，亦未有投放資源鼓勵金融專才轉型或戰略培訓更多服務中東國家的金融人才，反正予人感覺是，凡事「講就天下無敵，做就有心無力」，股市流動性與新股市場表現的不濟，已充分說明實況。
券商爭聘逾50歲交易員
此外，正當香港金融行業愈做愈縮，小型證券公司大規模結業潮持續之際，日本掀起一輪搶人才的風潮。根據當地業界人士的說法，由於近期日本股市大漲，加上預期日本央行於今年內加息，結束多年來的負利率政策，各大券商都正爭相招聘經驗豐富的交易員，並且最好是經歷過上一輪牛市、加息周期的老將。
考慮到日本股市歷史高位是在1989年，因此多數日本券商都把目光放在五十多歲的交易員，因為他們經歷過市場波動的時代。獵頭公司Morgan McKinley金融服務招聘總監熊澤義喜表示，副總裁（VP）級別的利率交易員，過去一般基本年薪（未計花紅）大約在2,500萬日圓（約132萬港元）左右，但最近由於人才爭奪日趨激烈，基本年薪已升至3,000萬日圓（約158萬港元）。
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