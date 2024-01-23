日股3周飆近一成

冀與國際接軌 強制用英文披露關鍵資料 日本股市升勢凌厲，日經平均指數昨日又升583點，收報36,546點，續創近34年來新高，年內3個多星期已累升9.21%；按市值加權方式計算的東證指數，今年內亦累升7.54%，表現跑贏亞洲乃至全球的主要市場。隨着日股進入久違多年的大牛市，日本交易所集團亦極力推動其金融市場與世界接軌，包括強制上市公司要用英文披露關鍵資料等。與此同時，日本金融業界正在瘋狂搶人才，50歲以上的「老將」交易員突然成為各大金融機構爭相以高薪聘請的對象。

近年香港從國際金融中心變成接收各類中概股的「國貨金融中心」，最近更被揶揄為「金融中心遺址」，別說與國際接軌，現在不少中企也寧冒地緣政治風險到美國上市。雖然港府口口聲聲要引入外資，但至今未見大成效，是有心無力，還是力有不逮，無從得知，反正港股就是繼續「日跌夜跌」，傷透股民的心！

香港的國際金融中心地位動搖，其他競爭對手自然有機可乘。相比起「老對手」新加坡，近期重拾光輝的東京似乎風頭更盛，各種政策明顯是要衝着香港而來。東京證券交易所最近出台新規，自2025年3月起，所有在Prime市場上市的企業都要同時使用日文及英文進行財務資料披露，下一步再會是明確要哪些訊息屬於受新規影響的範圍，以及處罰準則等細節。

港阿拉伯文翻譯未統一 有趣的是，其實日本交易所集團早已有中文版網站，甚至會把一些重要的公告譯成中文，讓使用中文的海外投資者也能了解日本市場動態。在中文網站上，更有「中國企業在東交所上市」的專屬頁面，明顯是當初為了吸引中國企業而做出的嘗試，可惜該頁面如今已停用。

券商爭聘逾50歲交易員 此外，正當香港金融行業愈做愈縮，小型證券公司大規模結業潮持續之際，日本掀起一輪搶人才的風潮。根據當地業界人士的說法，由於近期日本股市大漲，加上預期日本央行於今年內加息，結束多年來的負利率政策，各大券商都正爭相招聘經驗豐富的交易員，並且最好是經歷過上一輪牛市、加息周期的老將。

考慮到日本股市歷史高位是在1989年，因此多數日本券商都把目光放在五十多歲的交易員，因為他們經歷過市場波動的時代。獵頭公司Morgan McKinley金融服務招聘總監熊澤義喜表示，副總裁（VP）級別的利率交易員，過去一般基本年薪（未計花紅）大約在2,500萬日圓（約132萬港元）左右，但最近由於人才爭奪日趨激烈，基本年薪已升至3,000萬日圓（約158萬港元）。

日經指數續創近34年高