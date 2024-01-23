華智能手機銷量料短期續跌

華為Mate 60系列銷情持續暢旺。

券商富瑞的研究報告指出，一如預期，內地智能手機本月的銷售表現錄按年跌幅，而華為是唯一一個重要品牌按年錄得強勁增長，反觀美國蘋果公司（Apple Inc.）旗下的iPhone過去數周即使在部分電商平台作大幅折扣，銷售仍按年大跌逾三成。該行預計，2月初前，整體內地智能手機銷售按年仍會持續受壓。

報告指出，由於去年1月下旬內地走出疫情重新開放，在極端高基數之下，本月整體內地智能手機銷售按年下跌乃在預期之內；而據該行的行業監察所得，最新跌勢有所加劇，這同樣也在該行預期之內，主要是今年的農曆新年較遲（大年初一在2月10日），相信手機銷售在1月底、2月初會有所恢復。

國產新機熱賣 60 Pro仍短缺 該行又稱，行業監察顯示，最新華為是唯一一個大品牌銷售仍然保持強勁的按年增長，好可能是受上月底推出並在本月初付運的Nova 12系列銷售所帶動。上月該行曾述及，華為暫停網上預售Mate 60系列，一度令人擔心華為的生產遇樽頸，惟數日前，華為已再度開放網上預售Mate 60系列（28日內付運），但Mate 60 Pro及Pro+只有黑色和白色，該行的行業監察亦顯示，好多店舖有高階款如Mate 60+及1TB Mate 60的庫存，但60 Pro仍然短缺。

在1月18至21日，iPhone 14系列鮮有地在農曆新年前推廣，折扣大幅增加，iPhone 15系列折扣也略為提升。該行相信，iPhone 14系列已成為Apple對抗安卓（Android）強勁增長的工具。