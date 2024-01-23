華為與東風戰略合作 打造智能出行
內地科技大廠華為，昨日公布與內地老牌車廠東風旗下智慧型電動汽車品牌嵐圖（Voyah）簽署戰略合作協議，共同打造極致的智能出行體驗。
據悉，華為在智能汽車領域提供3種合作模式，分別為傳統零部件供應商、HI（Huawei Inside）模式及鴻蒙智行（智選車模式）。本次與東風的合作為HI，屬於輕資產營運，將華為全棧智能汽車解決方案賣給技術車企。本港上市東風集團(00489)股價昨日挫2.9%至3.01元，相反A股上市的東風汽車則漲停。
小米汽車擬上半年上市
另小米集團(01810)創始人雷軍表示，為了競爭，一開始便批准投資100億美元造車，需要從小「卷」（鬥爭）到大，雖是極度競 爭的領域，但相信最終能勝出，並且集團「要用10年時間成為全球新一代硬派科技引領者」。
他又謂，集團優勢在於產品覆蓋「人車家全生態」，有龐大用戶群，全球逾100個國家擁有銷售網絡等。他稱，該汽車正在小規模量產，預料今年上半年上市，詳情會在發布會公布。小米股價昨日隨大市下跌約1.51%，至12.98元收市。
至於中集車輛(01839)預計，截至去年底止年度純利介乎23.98億至24.78億元人民幣，按年增長約1.15至1.22倍。
華上月新能源車出口增36%
此外，中國汽車工業協會公布，去年全年汽車出口491萬輛，按年增長57.9%。而在去年12月汽車出口49.9萬輛，按年增長54.3%，傳統燃料汽車在上月出口38.8萬輛，按年增長60.3%；新能源汽車出口11.1萬輛，按年增長36.5%。
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