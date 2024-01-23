華為與東風戰略合作 打造智能出行

他又謂，集團優勢在於產品覆蓋「人車家全生態」，有龐大用戶群，全球逾100個國家擁有銷售網絡等。他稱，該汽車正在小規模量產，預料今年上半年上市，詳情會在發布會公布。小米股價昨日隨大市下跌約1.51%，至12.98元收市。