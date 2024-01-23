內地4方面推動銀髮經濟發展

中國去年底老年人口近3億人，由國務院常務會議今年開局的首場會議表明研究銀髮經濟，到國務院辦公廳今年首項發布的「一號文件」即《關於發展銀髮經濟增進老人福祉的意見》，亦聚焦銀髮經濟，關鍵政策的信號意義突出，昨由國家發改委開腔解釋中方為何如此重視，主因既利當前又惠長遠。

發改委副秘書長張世昕指，老年人特別是以「60後」為代表的群體，推動需求結構從生存型轉為發展型，撇除傳統的衣食住行用等實物需求，也包括健康、養老等服務需求，還有藝術、體育、休閒娛樂等新需求；目前內地銀髮經濟剛起步，供給體系和能力尚不能有效滿足老年人需要，建構現代化銀髮經濟產業體系，將為推動經濟社會高品質發展注入新動力，孕育新機遇，也將催生新領域與新賽道；且發展銀髮經濟是中國式現代化建設的重要支撐。

培育智慧健康養老產業 是次意見具體提出4個方面、26項措施，綜合考慮後，首次把銀髮經濟界定為向老年人提供產品或服務，以及為高齡階段做準備等一系列經濟活動的總和，分別包括「老年階段的高齡經濟」和「未老階段的備老經濟」兩面向，將健康管理前移到中青年階段，從中青年階段起就更好規劃財富儲備，目的是做好養老金融這篇大文章，不斷夯實老年階段的收入保障。

同時，多部門齊表態支持，如工信部承諾打破老年人的「數碼鴻溝」，培育壯大智慧健康養老產業、解決老年人數碼化產品和服務的應用難題、加大數碼助老及惠老宣傳力度，將進一步引導生產及電訊企業、網絡服務商等，在產品和服務裏融入更多對老年人的關愛；民政部下一步將增強居家社區養老服務供給能力，重點在於社區居家養老服務網絡、家庭養老床位等細化要求，形成可複製的居家社區養老服務有效模式，持續推動社區居家養老服務網絡建設；商務部則優化銀髮消費環境、加強跨區國際合作、推動家事服務業提質擴容。