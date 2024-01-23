大連人深足先後解散 猶如房企債務縮影

早年內房相繼入主中超球隊，據內媒統計，曾有超過三分之二的中超俱樂部背後金主，均與房企不無關係，有人戲稱中超是「中國房地產超級足球聯賽」。萬達集團董事長王健林於2019重返中國足球壇時坦言，「在中國搞足球無非是兩點，一是情懷，二可能是看知名度」。由2020年元旦萬達在聲明透露，過去兩年為大連足球斥巨額資金，但沒有獲得股權，到2022年3月承諾將承擔此前20年歷史債務及隨後3年的俱樂部營運，可見其對足球的深厚情懷。