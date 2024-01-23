大連人深足先後解散 猶如房企債務縮影
內地房企債務窟窿深不見底，連帶輝煌時期「揮金如土」式多元化投資亦無以為繼，近期對中國足球迷的打擊尤深。即使萬達集團於2022年已交出大連人足球俱樂部的實控權，但上周三仍避不過解散厄運，昨日連佳兆業集團(01638)旗下深圳市足球俱樂部亦發聲明，稱因嚴重歷史債務不得不畫上句號，在該俱樂部即將成軍滿30年前夕揮手告別，如同房企逐一崩塌的縮影。
早年內房相繼入主中超球隊，據內媒統計，曾有超過三分之二的中超俱樂部背後金主，均與房企不無關係，有人戲稱中超是「中國房地產超級足球聯賽」。萬達集團董事長王健林於2019重返中國足球壇時坦言，「在中國搞足球無非是兩點，一是情懷，二可能是看知名度」。由2020年元旦萬達在聲明透露，過去兩年為大連足球斥巨額資金，但沒有獲得股權，到2022年3月承諾將承擔此前20年歷史債務及隨後3年的俱樂部營運，可見其對足球的深厚情懷。
不過，萬達賣產瘦身消息愈趨頻繁，顯然自顧不暇，大連人足球俱樂部最終在1月17日因歷史債務無法化解而無法營運。至今仍深陷債務重組僵局的佳兆業，更難助球隊解決資金周轉問題，老牌深圳市足球俱樂部亦在昨日走上解散之路。
廣州隊直播帶貨擬籌錢還債
值得留意是，中國足球協會在1月17日公布第二批完成債務清欠的球隊名單，包括廣州足球俱樂部。據報廣州足球俱樂部去年已脫離中國恒大(03333)，但近日廣州隊擬遭舉報欠薪，須籌錢還債自救等告急消息滿天飛，尤其是旗下社交平台已開展多場直播帶貨，不惜對外出租獎盃云云，惹來外界苦撐以免落得解散下場之說，遂獲不少球迷課金下單以盡綿力，上周六單日直播帶貨成交額錄逾200萬元人民幣。
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