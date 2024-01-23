內房銷售恐挫10% 紛捱沽

指城中村改造作用有限

摩通表明，樓市下行周期一般持續35個月，而且持續時間通常是上行周期的一半，理論上今年下半年已為本輪周期的終點，但該行維持對房地產行業謹慎看法，還說當局推出的城中村改造計劃，不一定可刺激銷售。除非收入或就業信心有明顯改善、當局推出大型的現金補償計劃或者新開工面積持續復甦，否則難以扭轉該行對內房股的看法。該行並相信，行業長遠必然出現結構性下滑，這與政府逐步減少對房地產依賴的論調相符。