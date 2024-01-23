內房銷售恐挫10% 紛捱沽
摩通憂樓市復甦無期 削龍湖目標價六成
中國高官在世界經濟論壇之言論，表明中國不會推出大規模刺激措施來提振經濟增長，可想而知房地產行業的復甦之路遙遙無期。投行摩根大通估計，今年內地住房銷售要再挫一成，並狠削藍籌龍湖集團(00960)目標價60%。利淡消息接連出現，拖累內房板塊周一表現血流成河，不論民營或者國營發展商，股價皆無一幸免地遭拋售。
指城中村改造作用有限
摩通表明，樓市下行周期一般持續35個月，而且持續時間通常是上行周期的一半，理論上今年下半年已為本輪周期的終點，但該行維持對房地產行業謹慎看法，還說當局推出的城中村改造計劃，不一定可刺激銷售。除非收入或就業信心有明顯改善、當局推出大型的現金補償計劃或者新開工面積持續復甦，否則難以扭轉該行對內房股的看法。該行並相信，行業長遠必然出現結構性下滑，這與政府逐步減少對房地產依賴的論調相符。
中海曾創逾12載新低
碧桂園傳轉讓廣州資產
陷入困境的內房繼續四處賣產「撲水」還債，據報碧桂園(02007)在廣州產權交易所掛牌多個資產轉讓項目，包括辦公室、辦公大樓、酒店及公寓大樓等多種物業，合共轉讓金額達38.18億元人民幣。同日有消息指，碧桂園的一個債權人特別小組，已分別委任PJT Partners及凱易（Kirkland & Ellis）為財務顧問及法律顧問。
至於試圖拍賣資產的融創中國(01918)遇阻，旗下成都融創施柏閣酒店和堇悅酒店兩處不動產拍賣據報被撤回，原因是等待協商結果；有關資產估價為7.5億元人民幣。
此外，早前住建部發通知，要求各地建立城市房地產融資協調機制，給金融機構發出一份符合條件可予融資支持的房地產項目名單。官媒昨日報道，多地已就此採取積極行動，包括江西、重慶，報道又引述建設銀行指已跟6家房企交換訊息，總行亦在最近派出6個小組前往12個省市進行調研。
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