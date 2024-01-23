自立門戶搵食難 亞洲基金經理重投大公司

波動市況帶挈對沖基金行業去年大豐收，惟亞洲區內部分已自立門戶的著名基金經理卻決定結業，並重返大型基金公司工作，反映今年市況不明，就連基金經理都選擇「大樹好遮蔭」！

融資難人才荒影響回報 按市場研究公司Preqin數據，截至去年6月底止首3財季，亞洲區內關閉的對沖基金數量與新開辦的對沖基金數量至少為二比一。

外媒報道指，現時小型基金面對融資困難、人才競爭加劇等問題，影響回報，加上退休計劃及基金近年傾向具多元化投資組合的大型基金公司，以獲取較穩定回報。

對沖基金收益去年破頂 部分亞洲區的基金創始人「回歸」大型基金公司，包括著名基金經理Avinash Abraham結束其營運逾7年的基金公司Torq，並返「舊舖」城堡資本（Citadel），任職亞洲投資組合經理。

據基金排名編列公司LCH Investments數據，扣除費用後，去年對沖基金業總收益創新紀錄，達2,180億美元（約1.7萬億港元）。儘管20大基金公司管理着行業資產不足五分之一，但其年內累計總收益達670億美元，佔整個行業收益逾三成，回報率10.5%，跑贏行業平均回報率6.4%。

當中，以2004年成立的TCI Fund Management以129億美元收益居首，其次是城堡資本，收益為81億美元。