中美債息差擴不利匯價 國有銀行傳出手穩人幣

市場仍預期內地息口進一步下降，問題是最主要的風險資產──股票飽受疲弱的市場信心蹂躪，資金繼續湧入國債「躺平」，導致中美兩國息差再度擴闊，不利人民幣匯價，收市後遂再傳出國有銀行周一出手維穩人民幣。

華債息低 難吸外資 月初有傳內地監管機構收緊基金公司推出債券基金，以免分流股市的資金，現實是大戶求穩陣的心態就像老百姓爭取做定存，造就中國國債期貨近日持續上揚，其中30年期昨再破頂。10年期國債孳息率低見2.489厘，接近超過20年來的低位，比同年期美國國債孳息率低1.6厘，兩國息差較去年底的大約1.3厘進一步擴大。

跟印度及墨西哥10年期債息分別高於7厘及9厘比較，中國國債對外資吸引力就更低。亦有基金經理稱，其他新興經濟體之前為了抗通脹大手加息，造就當前的高息，現在他們的通脹正在回落，入場點優於中國國債，況且人民幣對主要貿易夥伴貨幣的匯價恐再貶值，或抵銷債價上升的得益。

日資投行瑞穗則指，中國人民銀行維持銀根寬鬆下，國債會有追捧，但人民幣匯價受壓、內銀的淨利息收益率微薄，均限制減息空間。即使如此，人民幣匯價短期仍會受壓，主要是市場不看好內地今年經濟增長。

港人幣拆息全線彈 離岸人民幣（CNH）兌每美元昨日大致靠穩，於7.2水平拉鋸，每百港元亦於92至92.2元人民幣之間上落。消息指，原來背後有國有銀行發功，除了最直截了當沽出美元，亦有收緊離岸人民幣的流動性，其中一着是減少拆借人民幣。事實上，CNH的本港銀行同業拆息（HIBOR）周一全線反彈，其中隔夜息漲1.45厘，錄4.95045厘，為去年9月26日之後新高。