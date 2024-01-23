滬綜指失守二千八關 逾95%A股跌市

內地股市周一繼續尋底，令人心碎的不僅是廣大股民最關注的滬綜指失守2,800點大關，還有滬深股市據報約5,200隻股份下跌，「跌出歷史之最」！以滬深主板、科創板及創業板及北交所共有5,388隻A股計算，即超過95%下跌，幾乎全軍覆沒。雖然內地官方昨日強調，要採取更有力有效措施着力穩市場、穩信心，促進資本市場平穩健康發展，但若然繼續停留在喊口號而沒有實質行動和成效，只怕中國資產價格尚無法估底。

4滬深300 ETF成交377億 華泰柏瑞、易方達、華夏及嘉實的滬深300指數ETF（交易所買賣基金）成交繼續高企，總成交額達377.37億元（人民幣‧下同），比上周四更多。即使成交不像該日側重下午，以華泰柏瑞成交額連續3個交易日過百億元、其餘3隻的成交量創歷史新高，不排除「國家隊」再度入市護盤。

Wind統計則顯示，上周一以來6個交易日，4隻ETF資金淨流入累計多達1,359.07億元。由於這些ETF的頭號重倉股都是貴州茅台，該企股價在「醬香朱古力」飲品首發的昨日，尾段拗腰反彈，升0.42%，間接帶挈滬深股通轉勢錄得淨買入10.47億元。

然而，A股昨日低開低走，且午後跌勢加劇，滬綜指曾挫3.42%，低見2,735點，創2020年4月初後新低，收市仍挫2.68%，收報2,756點；深成指曾挫4.05%，收市跌3.5%，收報8,479點；深圳創業板指數曾挫3.38%，收市跌2.83%，收報1,666點。兩市總成交額約7,940億元。

上周兌現承諾加倉的官媒前主編胡錫進昨帳面蝕過萬元，為去年投身股海後首次，嘆道「股市連跌的影響已經超出了資本市場，對整個經濟的信心和社會綜合信心的影響也是負，已經是當前防範金融風險和提振社會信心的一個緊迫項」，憂慮一旦大家對後市愈來愈悲觀，股市恐愈做愈縮，令企業融資愈來愈難。

大概是對A股心灰意冷，內地股民在「國家隊」護盤之際擁抱追蹤海外股市的上市基金，如華夏野村日經225昨日再就溢價較大發出風險提示，開市首一小時暫停交易，但復牌後全日飆6.3%；同樣溢價逾一成的易方達MSCI美國50，亦在成交按日大增的情下飆升9.97%；連工銀的印度基金亦升6.41%。

滬綜持續下滑