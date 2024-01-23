人行未放水 中港股散水

中國人民銀行1月LPR保持不變，一年期LPR維持3.45厘，5年期以上LPR維持4.2厘。瑞銀全球財富管理大中華區股票主管李智穎表示，市場已經消化人行寬鬆貨幣政策的好處，在這種環境下，基金經理人對中國股市保持防禦態度，青睞股息收益率有吸引力的國有銀行、產生經常性現金流的行業，以及積極回購股票的新經濟公司。

李智穎認為，當局需要採取更持續和「整體」的方法，以解決影響經濟的核心問題。不過，長期來看，中資股票仍然是該行最看好的市場，預計今年的回報率可達一成。

GEM指數創新低 高位冧99% 瑞銀財富管理亞太區首席投資總監及投資總監辦公室主管陳敏蘭補充，投資者期待更大的財政措施出台，例如補充貸款安排、全面改革等，提供更多支持，以表明政府正在重新優先考慮高增長，而非將增速保持在4.5%左右。

市場憧憬內地減息又失望而回，恒指高開40點後隨即掉頭，最多插514點，低見14,794點，為2022年10月31日以來低位，最終收報14,961點，挫347點或2.27%。國企指數亦曾跌穿5,000點大關，逼近19年低位，收報5,001點，跌125點或2.44%。科技指數收報3,035點，跌94點或3.02%。本月起上市改革生效的香港創業板（GEM）指數創歷史即市新低17.8點，較歷史高位累瀉逾99%！大市全日成交1,122.89億元，港股通淨買入6.56億元。

或下試14600 分析籲忍手 華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，美國聯儲局3月開始減息的預期持續降溫，對環球氣氛影響不算大，但本身弱勢的港股只跟跌不跟升，加上人行保持LPR不變，減息預期再度落空，在市場情緒仍然悲觀下，暫難估計港股何處是底，短線或有機會下試2022年低位約14,600點水平，建議投資者不妨保留實力，待大市轉勢再入場。

港股昨日高開後隨即掉頭，收市跌至近15個月低位。（中新社圖片） 港股愈跌愈甘 藍籌股昨日幾乎全線向下，美團收跌逾4%。 網民調侃中港冧市舉隅