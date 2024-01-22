向世界錢進：起行前周詳計劃 預留一年生活費

要避免移居外地之後才驚覺生活不似預期，重點還是起行之前要做好資料搜集，了解當地的生活成本，制訂財務預算，同時認清移民目的，調節好心態。

移民有別於旅遊，前往不熟悉的城市長時間生活，事前搜集當地租金樓價水平、通脹率、稅項、醫療費用、學費等資料必不可少。簡單而言，大家可從衣、食、住、行4個方面計算所需的日常基本開支，並應預留足夠支持一年以上生活費的資金作儲備。

再者，由於在外國能否很快找到工作，以及能否取得合適的薪酬待遇存在很大不確定性，應急資金與財政儲備的金額宜多不宜少。事前有周詳的計劃，這樣即使在外國未能短時間內找到工作，也不至於感到徬徨並對生活質素構成重大影響。

做好物質上的準備以外，移民也不要忽略心理健康，因能否很快適應和融入外國生活因人而異。例如有些人很享受外國地廣人稀的環境，有些人則對公司同事和鄰居全是外國人極不習慣，甚至認識新朋友聊天也遇上困難，繼而慢慢出現不安、焦慮、抑鬱等狀況。過去有調查發現接近一半的移英港人出現抑鬱或焦慮症狀，更壞的情況甚至出現創傷後遺症，故移民需要努力適應海外生活的同時，亦要處理好個人情緒。

宜花半年體驗才定居 專家建議，如果土生土長港人完全沒有在海外生活或工作的經驗，不妨先預留至少半年的時間體驗在海外生活，當認為自己可應付後才落實移居計劃。另可以多了解外國政府對移民的支援，有助移居後建立新的社交圈子，慢慢建立新的支援網絡系統，讓自己盡快適應新生活。