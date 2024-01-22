宏觀剖析：內銀業勢續面對息差收窄壓力

對於內地今年經濟展望，中央政府或將提高財政赤字率、增加地方政府專項債額度。貨幣政策方面，預計仍有基準利率下調的可能，並伴隨着進一步減存款準備金率，全年信貸增速或小幅放緩至9.5%。

對城投敞口料49萬億 房地產政策方面，監管部門對內銀提出「三個不低於」要求，以緩解房企流動性不足與信用問題。內銀也陸續召開房企融資座談會，以支持房地產企業合理融資需求。超大特大城市的城中村改造的逐步推進，或將帶動購房需求並降低行業庫存。去年12月人民銀行重啟3,500億元（人民幣‧下同）抵押補充貸款投放，額度為單月歷史次高。

地方政府債務風險化解方面，或有貸款減息、展期或重組的安排，中央政府或發行特殊再融資債券以置換到期債務。

據測算，城投平台的總債務在2022年底或已增至約59萬億元，相當於內地2022年國內生產總值（GDP）總量的48%。

考慮到城投高度依賴外部融資，預計最可能的化債方案包括銀行貸款減息或展期重組、國有資產注資或權益出讓、加大地方政府債額度並發行地方政府特殊再融資債券、中央政府發行特別國債進行隱債置換等。

按照估算，內銀業對於城投的全口徑敞口可能達到49萬億元，約佔銀行業2022年總資產的13%，細分來看包括直接借貸36萬億元，持有債券投資10萬億元、非標投資0.7萬億元及其他。

房地產不良貸款或增 假設約25%的城投平台面臨違約、銀行貸款重組於3年完成且重組後利息下調3%、銀行表內非標在兩年內違約且損失率為90%，估計內銀當年利潤受影響下降幅度約為5%，而核心一級資本充足率下降4點子。

據測算，內銀對房地產行業的表內敞口或達到53萬億元，房地產行業的持續下行或將帶來兩萬億元的新增不良貸款。

對於內銀股，仍維持相對謹慎的觀點，目前較低的估值水平充分反應了銀行基本面（淨息差、資產品質、利潤增長）的下行壓力；經測算，目前的估值水平隱含30至40點子息差的進一步下跌。

在資本市場整體收益承壓的情況下，高股息主題的股票或將持續跑贏大市，而內銀股短期內能維持穩定的派息率，較高的股息率或有助帶動內銀板塊。

另一方面，由於消費、經濟復甦仍舊疲軟，專注於零售和財富管理業務且具有高增長能力的個股，表現或繼續承壓。

瑞銀大中華金融行業研究主管 顏湄之