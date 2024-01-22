商舖租賃月跌13% 灣仔空置率改善

受累港人北上消費影響，本港商舖零售及消費市道復甦步伐未見理想，去年12月商舖租賃成交宗數及金額，分別回落至約292宗與約3,135萬元，按月跌約13.1%及約19.6%。

中原（工商舖）何潔釵表示，上月本港舖位租務市場，若與2022年12月相比，則有顯著升幅，成交宗數及金額分別漲約13.2%及約23.7%。

內地茶飲店20萬租旺角舖 上月核心區錄多宗內地餐飲品牌租務個案，包括旺角彌敦道銀行中心廣場地下5號舖，面積約635方呎，以約20萬元獲茶飲品牌店承租，呎租約315元。

去年12月多個核心區商舖空置率走勢平穩及見改善。灣仔空置率約5.7%，按月下調約0.01個百分點，按年更大幅下跌約7.17個百分點。

中環舖位空置率約8.18%，按年低約4.72個百分點。至於新界區空置受北上消費影響而上升，荃灣空置率約4.37%，較去年同期高約0.81個百分點。

何預期，內地餐飲品牌會成為今年香港商舖租賃「生力軍」，交投受推動下，空置率將改善，帶動租金穩步上揚。