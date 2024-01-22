新盤兩日僅24刁 急瀉八成
一手全新盤出現推售空窗期，交投以貨尾為主。過去兩日共錄約24宗成交，較對上有市區全新盤開售的周末，成交量急降近八成。當中佔有逾半來自近月曾減價或增優惠的項目。
ONE SOHO沽3戶套1900萬
嘉里建設(00683)及信置等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，昨重售早前遭終止交易的2A座28樓E室，為實用面積341方呎一房戶，最新成交價948.66萬元，呎價約27,820元，較2021年9月對上一次成交價平約18%。
新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli，早前推出部分單位「轉租為售」，最新售出3伙，共涉1,974.37萬元，包括第21B座12樓B室，實用面積487方呎兩房戶，成交價663.46萬元，呎價約13,623元。買家均獲贈家具和10%或以上回贈。
凱和山周四推售140伙
另外，華懋集團發展的何文田站瑜一•天海，以1,785.96萬元售出一伙兩房單位。此外，路勁地產及深圳控股(00604)的屯門掃管笏凱和山，落實本周四次輪推售140伙，有124伙以價單形式出售，另16伙特色戶招標，包括首度推出4伙3座的平台特色戶。
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