拍賣消息：NOVO LAND1A期推拍 首個銀主盤嗌560萬

推出拍賣的NOVO LAND兩房單位，實用面積約418方呎。

入伙僅一年多的屯門兆康NOVO LAND第1A期，首度出現拍賣銀主盤，兩房開價560萬元，較原業主購入價低近一成半。

環亞物業拍賣將於2月初推拍上述項目1座高層P室銀主盤，實用面積約418方呎，開拍呎價約13,397元。原業主於2022年8月才以約657.53萬元購入，最新拍賣價低約97.53萬元。

新麗花園事故戶低估價42% 本周亦有多項細價上車盤拍賣。忠誠拍賣本周三推拍約17項物業，包括牛池灣居屋新麗花園B座中層5室，屬事故單位，實用面積約386方呎，已補價自由市場開價僅250萬元，呎價約6,477元。單位銀行網上估值約435萬元，現大幅低約42.5%。

同日黃開基拍賣行推出約25項物業，當中，柴灣雅景閣中層D室銀主盤，實用面積約328方呎，減價10萬元，以298萬元翻拍，呎價約9,085元，較銀行估價低出約83萬元或約21.8%。

同場推拍灣仔永德大廈低層C3室銀主單位，實用面積約379方呎，開價340萬元，呎價約8,971元。同廈一個低層B7室，實用面積約374方呎，去年以約430萬元易手，呎價約11,497元。

普縉於本周四推拍約4項物業，包括筲箕灣金銀樓低層銀主盤，實用面積約565方呎，開價280萬元，呎價約4,956元。