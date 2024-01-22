河畔花園賣283萬 持11年仍見紅
二手市場再現斷崖式跌價成交，沙田細價指數河畔花園做價跌至283萬元，料創屋苑逾7年新低，較原業主於2013年購入價帳面再低約13萬元。
美聯羅航星表示，上址為C座中層6室，實用面積約269方呎，叫價約300萬元，減價17萬元沽出，呎價約10,520元。原業主近11年前以296萬元購入。資料顯示，2016年後屋苑售價罕聞低於「3球」，該盤成交呎價最高曾逾2.2萬元，最新成交高位急瀉逾50%。
元朗YOHO Town樓價進一步下跌。中原彭成裕指，該盤1座低層C室兩房戶，實用面積約393方呎，去年10月放盤，累減138萬元，成交價462萬元，呎價約11,756元，約4年帳蝕108萬元，或貶值約19%。
10大屋苑周末交投挫33%
蝕讓潮延至港島傳統豪宅區。該行張志波稱，中半山鳳凰閣1座中層A室套三房戶，放盤多時，終連車位以1,678萬元轉售，呎價約14,996元，近7年帳蝕122萬元。
二手交投回落，中原表示，10大屋苑周末只錄約6宗買賣，按周跌約33.3%，連跌兩周，成交量創6周新低，期內4個屋苑零成交。鰂魚涌太古城明宮閣中層C室兩房戶，租客已遷出，上月放盤，減價85萬元，售價815萬元，呎價約14,003元。
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