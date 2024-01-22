河畔花園賣283萬 持11年仍見紅

二手市場再現斷崖式跌價成交，沙田細價指數河畔花園做價跌至283萬元，料創屋苑逾7年新低，較原業主於2013年購入價帳面再低約13萬元。

美聯羅航星表示，上址為C座中層6室，實用面積約269方呎，叫價約300萬元，減價17萬元沽出，呎價約10,520元。原業主近11年前以296萬元購入。資料顯示，2016年後屋苑售價罕聞低於「3球」，該盤成交呎價最高曾逾2.2萬元，最新成交高位急瀉逾50%。