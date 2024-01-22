私宅規劃北都佔七成

去年全港申請涉5.79萬伙 粉嶺古洞最多 北部都會區長遠發展潛力優厚，發展商致力拓展新界西北及新界東北地區。城市規劃委員會於2023年接獲的私人住宅規劃申請，涉及超過5.79萬個單位。元朗、粉嶺及古洞等「北都」相關區域繼續成為申請大戶，有高近4.07萬伙來自該些地區，所佔比例超過七成。

據本報統計，去年向城規會提交的規劃申請的住宅發展有約35宗，連同項目內的商業面積，涉及總發展樓面超過3,200萬方呎。其中，佔18宗申請個案位於上述受惠北都發展區的地段，而元朗連續兩年成為最多申請的地區，去年錄得11宗，涉及單位共約1.39萬伙。

該區去年最具規模個案屬唐人新村兩幅大型相鄰土地，位於柏巒的西南面，佔地共約93萬方呎，合共興建13幢住宅樓宇，提供5,601伙，總樓面約320.92萬方呎。

坪輋地提供萬四戶矚目 以申請發展伙數計算，坐落新界東北的粉嶺及古洞佔最多，區內7宗規劃申請涉及超過2.67萬伙，佔全年申請量約46.2%。包括去年最大宗個案，位於坪輋下山雞乙村以南的大型農地及綠化用地，面積達約182萬方呎，計劃興建35幢樓高30至42層分層住宅，住宅樓面約693.89萬方呎，提供14,325伙，規模接近天水圍大型屋苑嘉湖山莊。

料未來3年收大量申請 泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，在加強版傳統新市鎮發展模式下，相信地產商會更積極就旗下土地展開規劃程序，此舉除了為免被政府收地外，現實一點，若不開始進行規劃工作就不會有下一步，不能推進至商討補地價及條件等階段。

因此，他認為發展商仍會持續提交規劃建議，務求先落實發展方案，預計未來3年城規會仍會收到大批規劃申請，料將繼續集中在元朗及粉嶺等北部都會區範圍。

2023年部分住宅規劃申請個案