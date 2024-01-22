私宅規劃北都佔七成
去年全港申請涉5.79萬伙 粉嶺古洞最多
北部都會區長遠發展潛力優厚，發展商致力拓展新界西北及新界東北地區。城市規劃委員會於2023年接獲的私人住宅規劃申請，涉及超過5.79萬個單位。元朗、粉嶺及古洞等「北都」相關區域繼續成為申請大戶，有高近4.07萬伙來自該些地區，所佔比例超過七成。
據本報統計，去年向城規會提交的規劃申請的住宅發展有約35宗，連同項目內的商業面積，涉及總發展樓面超過3,200萬方呎。其中，佔18宗申請個案位於上述受惠北都發展區的地段，而元朗連續兩年成為最多申請的地區，去年錄得11宗，涉及單位共約1.39萬伙。
該區去年最具規模個案屬唐人新村兩幅大型相鄰土地，位於柏巒的西南面，佔地共約93萬方呎，合共興建13幢住宅樓宇，提供5,601伙，總樓面約320.92萬方呎。
坪輋地提供萬四戶矚目
以申請發展伙數計算，坐落新界東北的粉嶺及古洞佔最多，區內7宗規劃申請涉及超過2.67萬伙，佔全年申請量約46.2%。包括去年最大宗個案，位於坪輋下山雞乙村以南的大型農地及綠化用地，面積達約182萬方呎，計劃興建35幢樓高30至42層分層住宅，住宅樓面約693.89萬方呎，提供14,325伙，規模接近天水圍大型屋苑嘉湖山莊。
其他新界地區亦不乏矚目申請個案，去年錄得另一個擬建逾萬伙的私宅項目，為長和(00001)的青衣西部西草灣路船塢現址及北面政府土地，其中位於項目南面的香港聯合船塢地盤，將會用作私人住宅發展，擬建34幢分層住宅，提供私人住宅單位10,371伙。
市區焦點則為長實集團(01113)位於紅磡的兩座酒店，均計劃改建為住宅發展。其中，海灣軒海景酒店改建後住宅樓面約109.29萬方呎，單位量為1,665伙。至於鄰近的海韻軒海景酒店，則作分層住宅及酒店混合用途，提供1,375伙住宅及546間酒店房間。
至於正逐步轉型的油塘工業區，去年亦有兩幢工業大廈廠房申請重建為分層住宅，包括宏安地產(01243)油塘工業大廈第四座，擬發展為兩幢樓高皆26層的住宅，涉及676伙。而區內由保利達集團或有關人士持有的油塘灣冰廠，則計劃重建為一幢32層高住宅大樓，提供522伙。
料未來3年收大量申請
泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，在加強版傳統新市鎮發展模式下，相信地產商會更積極就旗下土地展開規劃程序，此舉除了為免被政府收地外，現實一點，若不開始進行規劃工作就不會有下一步，不能推進至商討補地價及條件等階段。
因此，他認為發展商仍會持續提交規劃建議，務求先落實發展方案，預計未來3年城規會仍會收到大批規劃申請，料將繼續集中在元朗及粉嶺等北部都會區範圍。
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