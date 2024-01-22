●美國財政部數據顯示，去年11月中國持有的美國國債規模為7,820億美元，按月增124億美元，相信主要是由於期內債券價格上升所致。資金流數據顯示，中國於同月淨賣出150.46億美元的長期美國國債，事隔一個月再度減持。而作為目前美國最大「債主」的日本，於11月再淨買入1.06億美元的美債，為連續兩個月增持。