簡訊一覽
●美圖公司(01357)發盈喜，料截至去年底止全年錄得非國際財務報告準則（Non-IFRS）的經調整純利3.3億至3.7億元人民幣，按年增兩至2.3倍，主要受惠透過會員訂閱收費的影像與設計產品業務收入快速增長，包括在生成式人工智能（Generative AI）技術驅動下，影像產品組合的訂閱會員滲透率持續急升等。
●招金礦業(01818)公布，於1月19日接到控股股東招金集團通知，對方於1月4日至19日期間，在公開市場共增持276.15萬股H股招金股份，持有總股本由約37.16%增至約37.24%。
●洪九果品(06689)擬配售最多1.89億股新H股，佔經擴大後H股總數的16.63%，每股配售價4.35元，與上周五收市價相同，料淨集資約8億元。
●微盟集團(02013)上周提及擬將上海微盟文化傳媒50%以上股權轉讓的潛在交易等業務重組後，收到股東反饋意見，已進一步評估並經審慎考慮，決定終止潛在交易。同時，交代了現時集團經營虧損按年大減、去年下半年經營現金流為正數等業務情況；更獲主要股東兼主席孫濤勇通知擬未來6個月內增持的計劃。
●北京市工作報告指，去年本地生產總值（GDP）按年增約5.2%，2024年GDP增速目標設定為5%左右。
●美國財政部數據顯示，去年11月中國持有的美國國債規模為7,820億美元，按月增124億美元，相信主要是由於期內債券價格上升所致。資金流數據顯示，中國於同月淨賣出150.46億美元的長期美國國債，事隔一個月再度減持。而作為目前美國最大「債主」的日本，於11月再淨買入1.06億美元的美債，為連續兩個月增持。
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