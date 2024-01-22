雲牧場重現 掀消費糾紛

神州大地早年曾傳出有市民墮入網上養牛的投資騙局，經歷3年多疫情後，雲端牧場再次走入大眾消費者的眼簾，除了「雲養豬」類型消費糾紛引來官媒注意外，不難發現資本市場老手初哥都積極推進雲養畜牧等農業業務，直接把消費者與養殖場連結起來打造口碑，包括在內地從事「認養一頭牛」品牌乳製品產銷商，該企更打算以新興乳企形象在上海主板佔一席位。