雲牧場重現 掀消費糾紛
神州大地早年曾傳出有市民墮入網上養牛的投資騙局，經歷3年多疫情後，雲端牧場再次走入大眾消費者的眼簾，除了「雲養豬」類型消費糾紛引來官媒注意外，不難發現資本市場老手初哥都積極推進雲養畜牧等農業業務，直接把消費者與養殖場連結起來打造口碑，包括在內地從事「認養一頭牛」品牌乳製品產銷商，該企更打算以新興乳企形象在上海主板佔一席位。
市民餵豬半年花費八千
認養一頭牛的官網介紹，目前集團坐擁7座牧場，產品更累計服務逾2,000萬家庭。最新招股文件顯示，該企計劃透過新股上市集資18.51億元（人民幣‧下同），其中9.76億元擬用於海勃日戈智慧牧場建設項目、另約5.2億元用於品牌營銷推廣。後者與外界仍視之為借力移動互聯網成長的網紅乳企不無關係，因為單看2022年上半年，該企營銷推廣費佔總銷售費用逾八成之多，作為互聯網新興品牌，為維持品牌知名度，不惜大幅增加在天貓、京東(09618)、抖音等主要渠道的營銷活動、流量推廣活動支出；而阿里雲更於2022年9月與其達成戰略合作。
另邊廂，不少信奉雲養豬模式的消費者透過24小時直播觀察認養的豬仔成長，並每天網上充值，為小豬餵養飼料，何時享用更可自定時間。不過，一名消費者去年申請屠宰豬仔多時，最終拖延3周的事件，卻引來內媒警惕此類糾紛應明確更多交易細節，才能減少後顧之憂；市場亦對雲養豬半年竟花費8,000元議論紛紛，因為參考養豬大戶德康農牧(02419)資料顯示，2023年首5個月商品肉豬的平均售價僅約每隻1,828元，同期每隻商品生豬的銷售成本則約1,940元，在豬肉供過於求吃不消的年代仍花時間精神金錢，背後潛藏的性價比程度值得斟酌。
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