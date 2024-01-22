企業推動養殖智能化 提升效率

德康農牧缺錢照谷研發 來自四川的德康農牧於2023年12月6日在港首掛，截至2023年收爐日比上市價更累漲近四成，逆市跑贏不少港股藍籌。股民信心可能與公司背景有關，按生豬銷量計，德康農牧在2022年中國所有生豬供應商中已排名第六，市場份額達0.8%，且第二大股東陳新育亦為行內人熟悉。內媒報道，陳新育與深圳上市的新希望董事長劉永好淵源甚深。惟德康農牧的招股書顯示，近年公司屢屢錄得虧損，2023年5月底止5個月淨虧損規模約21.84億元（人民幣‧下同），並預測將於2023年產生重大淨虧損，主因商品肉豬的市價於首10個月期間有所下降。

同時，該企面臨負債高企的問題，由2022年底止流動資產淨值約1.3億元，突然急轉直下，於2023年5月底止錄得流動負債淨額約26.83億元，主因生豬及家禽價格偏低導致生物資產的估值下降及業務營運中使用更多現金。即使2023年9月底止流動負債淨額因預付款項、按金及其他應收款項有所增加等原因，已回落至17.19億元，又料隨着生豬及家禽價格回升可望帶動其流動負債淨額狀況繼續改善，但9月底止整體未償還債項仍有91.97億元，信貸融資的未動用部分則約46.86億元。

資金壓力隨時殺埋身，仍無阻德康農牧優化家庭農場訊息技術系統的計劃，以推動其養殖流程數碼化，提升養殖效率，實現標準化及確保安全性。該企亦將繼續加快準備飼料、養殖、屠宰階段的智能化應用，計劃開發「AI（人工智能）+物聯網+雲計算+大數據」的生豬及肉雞養殖平台，不斷研發相關技術致力於促進在整個生豬養殖過程中的生豬養殖管理、養殖技術、疾病防治、生物安全及數據收集。

難內地上市 正大撤計劃 行業不景氣下，豬企在內地上市難度似乎更大。背靠泰國最大財團正大集團（CP）的正大股份自2021年5月首次向滬交所遞交申報資料，2023年3月再次提交申請且經歷了首輪問詢後，卻在10月撤回預計透過首次公開招股（IPO）集資150億元的計劃。