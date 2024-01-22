內地豬企去年4季恐全見紅

豬價連跌22個月 料每隻倒貼近百元 內地豬肉價格在2023年暴跌，甚至成為拖累中國居民消費價格指數（CPI）的「豬隊友」，去年12月豬肉價格按年跌26.1%，連挫22個月。分析預料，即使進入今年元旦後傳統消費旺季，豬價仍持續低迷，故憂慮已上市的內地豬企很有可能迎來連續4季的虧損，出現生豬養殖產業罕見齊齊全年見紅的蝕入肉現象。

以深圳上市的養豬3大巨頭來看，牧原股份、溫氏股份、新希望於2023年首3季淨虧損規模仍然超過100億元（人民幣‧下同）。被視為「豬大哥」的牧原股份堪稱扭轉劣勢的箇中能手，但去年業績恐怕亦難言理想，單計去年12月銷情顯示，生豬售價持續承壓，整體較11月售價進一步下跌，上述3企商品豬銷售平均價分別降至每公斤13.42元、13.7元、13.06元，按年跌幅維持雙位數，且12月均價更齊創去年新低。

牧原降低生豬出欄目標 豬企提到均價受壓的原因，除了行業周期波動、2022年同期豬價上漲較快導致基數較高影響之外，2023年以來行業產能相對供過於求、基於非洲豬瘟對養豬產業的影響仍未完全消除等有關。為求自保，牧原在去年12月初已宣布下調2023年生豬出欄數量目標，由原本預測的6,500萬至7,100萬隻，修改為估計約6,250萬至6,400萬隻，打破了業內對該公司年底衝量的預期。

內媒引述牧原的投資者關係團隊解釋指，受多重因素影響，近期生豬市場行情變化較迅速，生豬價格波動較大，為避免價格踩踏，公司適當調整銷售策略；鑑於行情相對低迷，連體重不到30公斤的生豬需求量亦減少，與預期相比，該企生豬銷量降幅較大。

天風證券的測算分析，去年第四季主要豬企的虧損按季再度放大，牧原股份、溫氏股份上季出欄一隻生豬平均虧損約100元。早有內媒引用國家發改委數據計算，去年出欄一隻生豬平均蝕95.04元，意味豬企處於賣愈多、虧愈多的煎熬之中，已成為市場共識，農業農村部生豬產業監測預警首度專家王祖力更警告，2023年或是2014年以來全年帳目計行業難逃虧損的首個年份。

新希望頻融資賣產解困 事實上，不少豬企近年隨着行業周期下行一直未擺脫虧損局面。新希望在2021年及2022年已相繼虧損之後，直至2023年第三季，還是持續虧損，下一步或將迎來連蝕3年的局面。

惟該企未言放棄，又融資又賣產，近月率先拋出擬向特定對象發行A股集資不超過73.5億元，用於升級豬場、收購、償債等計劃；再打算把旗下德陽食品67%的股權轉讓給海南晟宸投資，代價為15億元；更宣布將旗下主營禽產業的子企51%股份售予央企中牧集團，以套現27億元，隨即惹來外界揣測該企急需「救兵」伸出援手解困。據報除了禽產業、食品深加工這兩個業務板塊外，新希望在生豬育種單元的引入戰略投資工作預計也會在2024年第一季完成。

券商估最快下季現轉機 不過，作為世界最大的豬肉生產和消費國，中國農業農村廳長會議於去年12月初已召開2024年工作會議，明言2024年工作之一乃優化生豬產能調控機制，當局將堅持生產調控與市場調控雙管齊下，精準開展生產預警引導，推動生豬產能穩定在合理水平，換言之，養豬業被詬病多時的養殖成本，未來調降增效措施仍會一路捲到底。華泰証券分析指，供給高壓下，2023年豬價旺季不旺、生豬養殖端虧損期延長且短期難現獲利迹象，在現金流壓力等背景下，預期母豬產能去庫存化趨勢將深化，直至今年第二季才有望出現周期底部接折點。

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