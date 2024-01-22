美企業績高峰期或續撐起股市

若以東海為中心，全球股市呈現出明顯「東升西降」的格局，正當中港股市不斷尋底之際，地理位置處於東方的台股、日股蒸蒸日上，進一步把目光放到再往東的太平洋彼岸，美國股市近年一直跑贏港股，除了早已超越恒生指數的道指以外，以科技股為主的納指上周五收報15,310點，比恒指的15,308點高出兩點。

納指點數超越恒指 港股與美股的市場規模無法相提並論，畢竟微軟、蘋果公司（Apple Inc.）等大型科企一日的成交額，已遠超全個港股市場的成交。恒指先後在點數方面被道指及納指超越，接下來被標指超越也不足為奇，尤其本周美股業績期即將進入高峰，大型科技股、重磅工業股的業績可能會刺激大市進一步揚升。

本周打頭陣放榜的科企有大型串流影視平台公司Netflix，以及老牌科技公司國際商業機器（IBM）、半導體老店英特爾（Intel）等。

美上季GDP看升1.9% 至於經濟數據方面，美國去年第四季國內生產總值（GDP）將於本周四揭曉，目前市場估計上季GDP以年率計的增幅為1.9%，較前一季時的4.9%大幅降溫。展望今年，加拿大皇家銀行（RBC）財富管理認為，美國GDP增速可能會低於長期平均水平。在這種情況下，通常小型股表現都會欠佳，原因是多數小型股都是周期股，在經濟不景氣時收入及盈利很難實現增長。

更重要的是，假如美國經濟出現預期以外的「硬着陸」，小型股可能會跌至低位。話雖如此，從估值角度來看，小型股相對於大型股仍然有着大幅度的估值折讓，因此可適度增持作長線部署，但要意識到今年小型股可能會有較多起落，投資者要保持耐心。

另外，日本央行、英倫銀行及加拿大央行都會在本周議息，市場尤其關注日本未來貨幣政策走向的線索，因為過往日圓升值引發的拆倉潮，都會導致環球金融市場的波動。

本周環球市場財金焦點