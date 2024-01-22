港股近超賣 專家料可守萬五關

踏入今年以來，恒生指數連跌3個星期，累挫1,738點或10.19%。有分析指，恒指已近乎超賣地步，大幅調整後帶來入市時機，惟提醒目前市場投資者信心欠奉。

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城稱，相對強弱指數（RSI）、保力加通道和隨機指數（STC）3項技術指標都非常接近超賣邊緣，考慮到美元匯率、美債息近日已屆高位，隨時有機會整固，加上內地本月重磅經濟數據幾乎盡出，意味市場拋售港股藉口又少一個，本周恒指有望守於萬五點關，向上挑戰15,800點。惟他提醒，港股仍要面對內地經濟風險和內房債務纏身、外圍股市升多跌少等狀況，影響資金短期棄守中港市場。

摩根資管看好「中特估」 摩根資產管理表示，今年以來弱復甦的經濟環境令港股上升動力受阻，但經過大幅回調後，出現較好的入市機會，相信港股未來持續受惠內地經濟復甦，特別是在「中特估」政策的支持及催化下，看好具較強核心競爭力的央國企價值將會重估。

被稱為「國家隊」的官方資金入市A股的說法甚囂塵上，紅蟻資本投資總監李澤銘卻指，對港股整體推動作用有限，加上內地再有收緊互聯網監管傳聞，即使消息未獲證實，但足以左右投資者情緒，直言「這時候任何關於政策的風吹草動，投資者都先沽再講」，可見重建投資者信心仍要一段時間。

雷軍指小米汽車有點貴 對於坊間憧憬中央會出台政策刺激經濟，他相信，政策利好消息或待農曆新年後，這段時間不抱太大期望，估計投資者取態仍較審慎下，港股現時還未見底，故提醒投資者要做好風險管控。