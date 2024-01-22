籲港捉緊大中華印度市場機遇

對於亞洲區的期貨及期權市場，芝商所的亞太區負責人Russell Beattie認為，去年高利率和高通脹的環境，造就期貨及期權市場的交易上升，尤其是一些幾天便到期的期權合約。不過，今年主要央行減息的話，將對零售投資者有利；至於機構投資者的影響雖仍有待觀察，但看好大中華區和印度兩個地方會繼續保持增長，故他建議香港應捉緊當中的機遇。

離岸人幣期權助對沖風險 芝商所的總部雖然在美國，但他指出，目前30%的成交量都來自美國以外的地方。其中，他看好大中華區會繼續成為亞太區的增長動力，單看兩岸三地就佔去該所亞太區三分之一的業務。而且人民幣的國際地位逐漸提升，不少人都視之為「核心貨幣」，多於是新興市場貨幣。故該所在去年4月便推出了離岸人民幣期權合約，大受需要對沖人民幣匯兌風險的人士歡迎，至今已是該所第三大貨幣市場場外配對交易期權。

去年下半年，該所看到兩大增長產品類別為農產品和金屬合約。部分原因是「發生太多所謂百年一遇的事情，例如戰爭等，不少出入口商或投資者都要對沖風險，相信相似情況2024年仍會繼續」。

料今年短期合約需求延續 另外，就是市況變得更複雜多變，令到一些非常短期的期權合約抬頭，以往的買入期權都以3個月為到期單位，但現在的短期合約可短至一星期內或幾天到期。「可能是投資者要對沖美國聯儲局某個決定的風險，可能是一些重要數據公布，可以是利率或出入口數字」，導致這些極短期合約應運而生。他相信，這趨勢今年會延續。

他另一個看好亞洲區的原因，在於區內本地生產總值（GDP）和中產的消費能力不斷上升。被視為「印度版雄安新區」古吉拉特邦國際金融科技城（GIFT City）的設立，相信在未來幾年可以吸引大量外資。另外，內地持續落實期貨及期權監管條例的細節，將為相關市場帶來機遇。

至於香港，他指出，目前內地有數十間期貨公司在香港成立分區辦事處，都是等待上述監管條例的落實。加上本地與內地股市有互聯互通，「我是希望有更多金融衍生品、期貨互聯互通出現」。他認為，香港的優勢比很多地方強，應該要更多幫助內地測試新產品和服務，幫內地更多與世界連接。