華衍生產品望全球互通

芝商所冀法規落實 申牌照滿足內地客需求 隨着股匯、商品價格波動加劇，內地投資者使用衍生品避險需求擴張，加上對外政策鬆綁，境外機構靠近內地龐大市場的機會湧現。為提高衍生品交易市場透明度，中國證監會於去年多次為《衍生品交易監督管理辦法》公開徵求意見。全球最大金融衍生品交易所芝商所（CME Group）也做好準備迎接商機，其董事總經理兼亞太區負責人Russell Beattie接受本報專訪時表示，《辦法》的規模宏大，目前僅落實一些要旨和支柱等條文，該所只有等待更多細節的落實，才能申請營業執照，以便推出更多產品吸內地客。

夥內地交易所推交叉產品 他表示，芝商所經已有交易所設在美國，故其目標不是要在內地開設交易所，反而是希望「為大中華區的投資者提供在芝商所交易的機會」。他指出，目前內地的期貨和衍生品市場，主要都是內地交易，該所可擔當的角色是「幫助內地的其他交易所建立離岸國際流動性，以支持其內地的成長」。

他進一步解釋，內地交易所可保留定價權、控制合約和保留其他權利，「我們要做的是尋找機會建構海外的合約」。簡單的例子是交叉上市合約（Cross listing contract），例如馬來西亞證券交易所與大連交易所的大豆合約，這合約基本上在大連上市，近期就促成了在馬來西亞的版本，以澳元交易。

未見時間表 靜待釐清細節 他指，芝商所的強項是幫助不同的交易所擴大生態系統之餘，建立交易所的獨立性。早前就協助印度大宗商品交易所（MCX）和印度大都會證券交易所（MSE）取得紐約期油和天然氣的期貨交易許可；在台灣證券交易所就有很多芝商所合約在掛牌；芝商所和東京證券交易所就雙方都有日經指數合約在交易等。

若要做到的話，他說，該所須靜待《辦法》的細節落實，讓他們知道怎樣可以取得牌照，以推出中美交叉上市的合約產品。Russell指，在過去一年，他積極進行相關的聯絡工作，包括用約3個月的時間，跑遍上海、北京、杭州、廣州、深圳等大城市，與監管機構官員、券商、金融行業相關協會等代表見面。

「令人鼓舞的是，從各方的談話來看，監管機構希望把事情做好、不想着急，要將條例做到盡善盡美，並正在與行業協會、市場參與者合作，推動監管條例向前發展」。而由於條例眾多，需時完善，目前雖然看不到確切的時間表，但他說芝商所會耐心等待。作為亞太區的負責人，他強調會確保芝商所「100%符合法規」開拓客源。

完全尊重「窗口指導」做法 多年來，內地不斷完善衍生品監管的法律法規，惟據報監管當局曾運用「窗口指導」，要券商暫停部分衍生品業務、暫停場外交易（OTC）業務擴張等，惹來外界認為管理過嚴之說。不過，Russell認為，由於本次衍生品規管的立法法規龐大，窗口指導是目前內地立法的一種補充，所補充的日後會寫在法規內，他完全尊重有關的做法。

芝商所在內地部分合作項目