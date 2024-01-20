蔗渣價仍乏人吼 華資產臨信心戰

這些年美國經濟競爭力下降，但當地資產仍吸引全球資金追捧，除了因美元的獨特國際地位外，熟知金融運作的美國懂得在國際市場營銷美元資產，管理好市場預期，乃致勝之道。相比下，中國搞國際金融的日子尚淺，任中國經濟如何具靭性、穩健，中國資產卻跌至蔗渣價仍乏人吼，未能反映真實價值。事實說明單靠自我「唱好」，不足以抗衡外部負能量而吸金，當得反思策略，除了要繼續深耕內部經濟、實事求是化解債務危機、完善金融體系外，同樣重要的是設法提升中國資產在國際市場上的營銷效益，始能事半功倍，打贏這場信心戰。

美國政府長年以新債冚舊債，債台高築，每年國會都要以公共開支撥款為政治籌碼而激鬥一番，政府停擺的威脅已常態化。惟美元至今仍保持相對強勢，美元資產穩步上升，美股估值處高水平，資本市場保持活躍。無他，美國是金融老手，明白市場需求，經濟不好，生意淡薄，就得發掘新意思，去年焦點的人工智能熱潮，今年或由加密貨幣接力，反正事實是資金留在美國，安全且有錢景﹗

反觀中國，3年疫情過去，雖然去年復甦未如預期，但全年經濟增長5.2%着實不差，更何況中國製造業仍保持穩定，在汽車與新能源等出口保持競爭優勢。奈何境內資本市場長期表現疲弱，而以中國資產為主的港股估值更差得如「地底泥」，去年跑輸全球，今年元月開局續頹，令人心痛。

內地一直努力提升經濟實力，理順內部矛盾，方向正確。問題是中國在國際上備受美國打壓，中國投資被愈描愈黑，但中國在拓展非美經貿圈聯繫上，進展跟不上，實效不足，難以抗衡負能量。以香港為例，近年跟緊國策拓展中東及東南亞的經貿金融商機，惟新股市場依舊冷清，市場需求不振是事實。以中國資產為主的港股估值如墮無底深淵，估值更平，都打動不到投資者的心。

如何管理好市場預期，是搞金融首要掌握的學問。比如在市場，普通商品得到成功的市場推廣，營銷取得成效，可以溢價銷售；價值不菲的商品缺乏適當的營銷助力，需求缺如，無法反映實際價值，更遑論要溢價交易。

人民幣國際化需時，但在國際經貿活動的應用日廣，加上人民幣的投資工具亦趨多樣化，中國資產本就不失投資潛力。那為何市場仍缺乏信心？一則在化解內部債務問題和釋放民營經濟活力上仍須努力，二則要更積極籠絡國際盟友的支持，盡可能擴大人民幣應用層面，並讓內地資本市場更好地發揮其融資功能，因應自身競爭強項，發掘投資亮點，經營投資主題。

這些年中資已重奪港股定價權，得善用這個國際金融中心平台，改善市場流動性，經營好人民幣資產，讓內、外資金與企業能在各自的崗位得到發揮並取得合理回報，信心自然會回歸，比起花心神控制輿論，自吹自擂，來得實際見效。最怕是悲觀的市場預期未及時扭轉，這場中國資產保衞戰只會愈來愈難應付！