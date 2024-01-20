股市估市：印度資產吸金力強

印度股市持續表現亮麗，當地指數於去年12月更創新高。印度大選臨近，執政黨很大機會再次連任，印度經濟政策有望延續。隨着市場不確定性因素降溫，投資者對股市的情緒轉為樂觀，未來可讓印度股市持續上升。

展望今年，多方面利好因素繼續推動印度經濟，有利股市及債市。伴隨美國聯儲局的利率政策轉向寬鬆，全球資金將開始從美國移轉至增長速度較快的新興市場，印度是其中一個最獲看好的國家，預期印度股市也將繼續受外資注視，後市表現十分值得期待。

印度調高今年國內生產總值（GDP）增長預測至7%，總體企業的基本面維持於強勁，不論是服務業或製造業的採購經理指數都仍保持在擴張水平，加上通脹狀況受控，讓當地央行有條件維持利率不變。

布局股債平衡風險 外資資金於去年開始重新投入印度股市，讓當地股市成為去年外資最受青睞的新興亞洲地區。除外資外，當地資金也持續穩定流入，而散戶更以定期定額布局股市。在基本因素及企業盈利支持下，加上正向的投資氛圍，預期印度股市升勢持續。

受惠於大選、貨幣寬鬆、原油價格走勢，以及地緣政治因素影響，當地股市有望維持強勁上升勢頭。雖然印度股市的估值已處於高水平，並不算便宜，但基於看好未來發展潛力，現時估值仍屬合理，建議可考慮定期定額布局印度市場，或以多重資產配置方式投資印度股債，以減低持有部分的波幅風險。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊