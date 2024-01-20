商品分析：股市難搵食 望苦盡「金」來

今年開局至今，港美股兩地市場各走極端。港股走勢讓人失望，開局10多天已經持續創下自2022年10月以來的新低，讓人「不寒而慄」，不敢趁低吸納；另一邊廂，美股承接去年表現續顯強勢，但屢創新高後也讓人「高處不勝寒」，不敢入市高追。對投資者來說，兩地股市可能也不是一個理想投資選擇。港股近4年表現讓股民苦不堪言，惟有一個產品或給予投資機會可以讓人們苦盡甘來，它就是黃金。

任何一樣商品的價格，都是由供應與需求來決定。儘管全球黃金供應量穩定在每年4,800噸左右，但去年金價卻創了歷史新高。黃金的供應來源有3個，首先是金礦開採，佔全球黃金供應量約75%，餘下的25%，分別來自生產商對沖和黃金的回收，後者指的是將廢棄的金飾或其他含金物品重新提煉出黃金。

金飾需求疫後回升 自2020年全球爆發新冠疫情以來，金飾的需求大幅下降，但隨着疫情控制及各國逐漸恢復正常，金飾的需求開始回升，而黃金作為投資工具的保值作用也更加突出。

此外，各國央行也開始加大購金力度，刺激黃金需求急增。截至2022年底，全球官方黃金儲備達3.57萬噸，佔黃金地上存量的17%。

對於今年金價走勢，不同的金融機構有不同預測，但大多數認為金價將保持在高位，主要原因是美國降息周期到來。減息對金價有利，因為黃金作為投資產品，其中一個特性是不會有利息，因此對利率的變化非常敏感。

央行增持撐起金價 歷史數據顯示，美國由加息結束到開啟減息，平均時隔為6.1個月，金價在這段時間平均上漲5.95%，其中2006年那次金價更上漲22.1%。至於實行減息後，金價仍可繼續上揚，數據顯示首次降息後一個月內金價平均上漲3.38%，6個月內平均升10.43%，其中2007年的漲幅更高達40.85%。在降息後一年內平均上升9.41%，其中2019年的漲幅達39.22%。

除了美國聯儲局減息外，全球央行積極購入黃金也是一個比較明顯的需求。過去央行購金主要以新興市場央行為主，但最近成熟市場央行也開始大量購買黃金，如日本及新加坡等。後疫情期間央行購金速度進一步加快，在2022年全球央行購金就達到1,078.5噸。投行花旗預計，去年全年央行共購約1,100噸黃金。到2024年及2025年，央行買金整體規模約在1,715噸及1,750噸，佔整體黃金產量的20至25%。

總結來說，金價走勢受多種因素影響，隨着美國開始減息及全球央行積極購買黃金，預計未來幾年金價將保持在高位，良好勢頭甚至有可能延伸到2025年。對於投資者而言，即將踏入龍年的新一年，關注金價走勢並合理配置資產是明智的選擇。

富途證券首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士）