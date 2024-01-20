新盤概況：瓏碧全新示範單位曝光

她指，目前開放式及一房單位都設雙層家具組合套裝優惠，部分單位的買家可支付兩萬元以獲取價值約15萬元的雙層家具。而最新對外開放的連家具示範單位為25樓K室，實用面積354方呎，一房間隔，以現代時尚為主題設計及布置，明亮開揚。

單位玄關位置設有收納櫃及大窗，設計師利用單位層與層之間有約3.45米高的優勢，於客廳上方打造空中書房，並搭配隱藏式可摺疊樓梯。客廳另一端設有落地玻璃摺門，並連接約38方呎的三合一露台，外望開揚市景。

廚房採開放式設計，而睡房同樣向高空發展，以家具搭建出兩層空間，上層為睡眠區，下層屬工作區。示範單位昨日起已對外開放。該盤新近連沽兩伙，包括16樓C室一房戶，實用面積281方呎，招標成交價665.7萬元，呎價約23,690元。

他續指，市場普遍料美國今年中開始減息周期，市場成交量亦逐步增加，近日亦收到多宗與專才計劃有關的查詢。10個指定項目包括啟德天瀧，鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL、旺角利奧坊‧壹隅、利奧坊‧曦岸、西營盤藝里坊‧1號、北區高爾夫‧御苑及北角維峯‧浚匯等。