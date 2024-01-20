新盤概況：瓏碧全新示範單位曝光
劈價約三成促銷的新盤，開放現樓單位吸客。碧桂園(02007)旗下馬頭角賈炳達道瓏碧，有全新連家具示範單位曝光。碧桂園地產（香港）營銷管理部總經理林曉箐表示，自項目日前公布新價單後，市場查詢不絕。
她指，目前開放式及一房單位都設雙層家具組合套裝優惠，部分單位的買家可支付兩萬元以獲取價值約15萬元的雙層家具。而最新對外開放的連家具示範單位為25樓K室，實用面積354方呎，一房間隔，以現代時尚為主題設計及布置，明亮開揚。
單位玄關位置設有收納櫃及大窗，設計師利用單位層與層之間有約3.45米高的優勢，於客廳上方打造空中書房，並搭配隱藏式可摺疊樓梯。客廳另一端設有落地玻璃摺門，並連接約38方呎的三合一露台，外望開揚市景。
廚房採開放式設計，而睡房同樣向高空發展，以家具搭建出兩層空間，上層為睡眠區，下層屬工作區。示範單位昨日起已對外開放。該盤新近連沽兩伙，包括16樓C室一房戶，實用面積281方呎，招標成交價665.7萬元，呎價約23,690元。
YOHO WEST連沽兩伙
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，以473.15萬元沽第3座3樓A03室一房戶，呎價約14,514元。
恒地10項目獲代理送優惠
農曆新年將至，恒基地產(00012)旗下10個住宅項目，最新公布聯同5大代理行推置業優惠。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，由昨日起至2月29日，購買該部旗下指定項目的各首10名一手住宅買家，即可獲代理贈送價值約8,800元的「五星級酒店新春禮盒」。
他續指，市場普遍料美國今年中開始減息周期，市場成交量亦逐步增加，近日亦收到多宗與專才計劃有關的查詢。10個指定項目包括啟德天瀧，鰂魚涌THE HOLBORN、上環CAINE HILL、旺角利奧坊‧壹隅、利奧坊‧曦岸、西營盤藝里坊‧1號、北區高爾夫‧御苑及北角維峯‧浚匯等。
此外，鷹君(00041)的大埔白石角朗濤，昨招標售出第5座9樓A室三房戶，連同一個車位以3,309.2萬元成交，呎價約24,975元。
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