居屋冧價：雲疊速蝕150萬 麗晶高位跌四成

居屋價格極速插水，大圍雲疊花園已補價自由市場兩房劈價逾一成售出，原業主持貨僅兩年多帳面速蝕約150萬元。

中原黎宗文表示，上述單位為4座低層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，開價約480萬元，減價約50萬元或約10.4%，以約430萬元已補價易手，呎價約10,047元。原業主於2021年底才以約580萬元購入單位，至今貶值約25.9%。

市區居屋跌價情況嚴重，盈置地產日前原推拍25項銀主物業，個別單位於拍賣前獲承接。其中，九龍灣居屋麗晶花園16座高層H室，實用面積約407方呎，兩房間隔連新裝修，僅以約405萬元自由市場價售出，呎價僅約9,951元。做價較同類戶型逾兩年前高位低近四成，相比2017年購入價約420萬元，則貶值約15萬元。

富榮平均呎價見9904元 未補價第二市場樓價走勢疲弱，傳統居屋王呎價排名亦節節下滑，旺角富榮花園跌穿萬元關口。中原指出，據房委會數據，該屋苑去年平均呎價低見約9,904元，較2020年高峰期約12,249元跌近兩成，排名已跌至全港第34位。

至於鰂魚涌康山花園去年呎價僅排第20位，全年平均呎價報約10,617元。反觀新居屋價格較為硬淨，去年呎價最高的10個屋苑，有9個屬該類新進物業，啟德啟朗苑以平均呎價約14,267元稱冠。