移民盤群起劈價賣

盈暉臺

盈暉臺4日掟兩伙 天鑽5年輸172萬 二手樓價仍未見底，移民業主愈賣愈急，紛紛擴大劈幅掟貨離港。荔枝角盈暉臺同類業主共減240萬元，約4日間連沽兩個單位套現近1,200萬元。大埔天鑽已移民業主，累劈270萬元沽出套三房單位，持貨約5年帳面蝕約172萬元「清貨」。

香港置業吳志輝表示，上述盈暉臺單位包括1座高層H室，實用面積約439方呎，兩房間隔，為自住物業，本月開價680萬元放售，為求盡快沽貨移民，4天內減價90萬元，以590萬元售出，呎價約13,440元，較銀行估價低約12%。

本木收租客蝕230萬沽 他續稱，同一移民業主持有的2座高層A室，實用面積約438方呎，曾作出租用途，去年9月交吉後以750萬放售，累劈150萬元，約4日前亦以600萬元賣出，呎價約13,699元。

不少半新盤業主不惜蝕讓沽樓離場。中原吳日榮指，天鑽19座低層B室，實用面積約744方呎，去年7月開價約1,150萬元，原業主已移民，終以880萬元易手，呎價約11,828元，新買家為內地專才，原業主於2019年以1,052萬元購入，帳面蝕幅約16.3%。

樓價每況愈下，收租客都拒絕再守，尖沙咀本木錄首宗二手轉讓，該行胡鴻洲表示，該盤高層B1室，實用面積約236方呎，曾開價560萬元，直至去年11月減至490萬元，剛以438萬元成交，呎價約18,559元。原業主曾持有多個收租物業，上址月租約1.5萬元，「生約」期間通知租客遷出以交吉賣樓，持貨不足3年，帳面貶值逾230萬元或約35%。

市場消息透露，屯門御海灣2座低層一房戶，實用面積約313方呎，曾以每月約1.1萬元租出，近日減至436.8萬元售出，呎價約13,955元，約3年多帳面跌價逾150萬元。

鰂魚涌太古城1月錄約22宗買賣，已超上月全月約17宗。美聯吳肇基指，該盤富山閣中層A室，累減350萬元，連租約以900萬元成交，呎價約13,043元。該行陳昌裕表示，雅蓮閣中層H室套三房戶，售價2,075萬元，為本月最大額成交。

麗港城呎價又跌穿一萬 茶果嶺麗港城成交呎價再跌穿一萬元，消息稱，屋苑37座中層遺產物業，交吉逾10年，市傳剛以510萬元沽出，呎價約9,865元。

反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數報146.84點，按周回落約0.49%，創近7年低，較2021年8月歷史高位跌約23.26%。4區樓價指數3跌一升，新界西按周挫約1.03%最多。

盈暉臺1座高層兩房移民盤，實用面積約439方呎。 二手業主急出貨個案