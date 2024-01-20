簡訊一覽
●中國電信(00728)宣布，夏冰已辭任執行董事兼執行副總裁職務，昨起生效。另集團公布上月移動用戶為4.08億戶，淨增54萬戶，全年累計淨增1,659萬戶。
●中國動向(03818)公布截至去年底止第三季度，Kappa品牌店舖零售流水按年錄得40至50%中段增長，同店銷售按年錄20至30%高段增長；首3季度累計零售流水按年錄20至30%低段增長。截至去年底，集團Kappa品牌店1,015間，較去年3月底淨減少8間。
●九興控股(01836)截至去年底止3個月未經審核綜合收入按年增約13.5%至3.895億美元；全年累計收入則降約8.5%至14.927億美元。
●華潤電力(00836)上月附屬電廠售電量按年增7.1%，其中風電場及太陽能電站售電量分別增11.7%及169.7%；去年全年累計售電量按年增4.7%，風電場及光伏電站售電量分別增12.4%及111.8%。
●明發集團(00846)截至去年底止年度之合約銷售總額約58億元人民幣，按年降24.7%。
●首程控股(00697)與北京國有資本運營管理，以及北京市政府投資引導基金訂立合夥協議，共同發起成立北京機器人產業發展投資基金，認繳規模為100億元人民幣。
●渣打銀行（中國）宣布，已經獲得由中國銀行間市場交易商協會授予的非金融企業債務融資工具一般主承銷業務資格。
●英國國家統計局公布，經季節調整後，上月零售銷售量按月轉降3.2%（前值略上修回升1.4%），為2021年1月以來最大跌幅，遜市場預期；按年降2.4%。
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