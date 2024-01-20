Meta擬702億購英偉達晶片

全球人工智能（AI）市場是各國大型科企逐鹿之地，而AI晶片是取勝關鍵，故成為各大科企搶購對象。Facebook母企Meta正斥資購買英偉達（Nvidia）晶片，市場料涉額高達90億美元（約702億港元）。

事緣Meta行政總裁朱克伯格周四在社交媒體指，公司的AI未來路線圖要求其構建大規模運算基建，故到今年底，將採購包括35萬張英偉達的H100顯示卡，若計及其他同等晶片，或相當於60萬塊H100運算量。

AWS計劃在日擴雲端設施 他未透露公司已購買多少圖形處理器（GPU），但H100直到2022年底才上市，而且供應有限。外媒引述Raymond James分析師料，英偉達在eBay上的H100售價為2.5萬至3萬美元，甚至可能逾4萬美元。若Meta按價格範圍下限入貨，開支近90億美元。

去年12月，Meta、OpenAI和Microsoft等科技公司指，將使用超微半導體（AMD）的新型Instinct MI300X AI電腦晶片。

另一巨型美國科企亞馬遜旗下雲端事業AWS（Amazon Web Services）宣布，計劃至2027年，在日本投資2.26萬億日圓（約152.4億美元）擴大雲端運算基礎設施，以作為AI服務的骨幹。目前AWS提供生成式AI服務予日本企業客戶，包括朝日集團（Asahi Group）、丸紅（Marubeni）、野村（Nomura Holdings）等。

不過，科企間競爭白熱化，亦令行業併購變得困難。消息指，歐盟競爭監督機構計劃阻止亞馬遜斥資17億美元收購Roomba製造商iRobot，主要是擔心會損害自動吸塵機市場的公平競爭。