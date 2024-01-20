道指早段升142點 瑞銀今年睇好小型股

美國經濟增長表現仍相對穩健，雖然近期市場對減息時間的預期延遲，但市場普遍仍看好聯儲局貨幣政策轉向可利好股市。隨着本輪升市持續擴至中小型股，有大行認為，今年小型股的投資機會值得關注。美股周五早段全線向好，道指曾升142點，報37,611點；標指升18點，報4,799點；納指升75點，報15,131點。

瑞銀財富管理的報告指，在6至12個月內，小型股可受惠利率下行的趨勢。據該行研究，追蹤小市值公司的羅素2000指數成分股企業中，有一半企業債務屬於浮動利率債務，意味這些企業將率先受惠潛在減息帶來的還款成本下降。

另外，較寬鬆的金融環境亦會利好歐洲中小型股票，因該板塊以更具周期特色的工業股為主。隨着利率下行推動需求復甦，歐洲製造業活動觸底反彈。另外，與大型企業相比，小型公司更易調整業務，適應永續發展標準及提高盈利能力。

印度廉航訂機 波音仍軟 企業消息方面，飛機製造商波音獲印度廉航公司Akasa Air下單訂購150架737 MAX客機，料將於2032年前完成交付。是此前波音客機發生「甩門」意外事故後首次獲得大額訂單，波音股價曾跌0.7%。

數據顯示，美國去年12月成屋銷售按月減少1%，至以年率計378萬間，差過預期。另外，最新公布的密歇根大學消費信心指數報78.8，高過預期。