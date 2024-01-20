美企爆裁員潮 梅西百貨擬炒2350人關5店

雖然經濟學家逐漸認為，隨着通脹降溫，美國經濟正步向軟着陸，而月初美國公布的勞動力市場數據也勝預期。不過，實際上，美國的就業市場環境似乎起了變化，事緣最近美國多個行業如科技、銀行及零售的大企業都手起刀落裁員縮皮，其中以美國老牌百貨巨擘梅西（Macy's）的「瘦身」規模較為顯著，將關閉多家分店及裁減逾2,000名員工。美企裁員潮將無可避免影響消費和投資，最終為景氣表現添壓，可見經濟衰退的風險尚不能完全排除。

梅西百貨發言人向外媒表示，該企計劃裁減超過2,350人，佔員工總數3.5%，並關閉5家商店；另計劃在供應鏈中增加自動化，及擬將部分職位外判，公司管理層亦將減少，以加快決策速度，以成為一家更精簡的企業。值得注意的是，裁員舉措正值梅西百貨總裁Tony Spring將於下月接替Jeff Gennette出任行政總裁之際。資料顯示，該企有約94,000名員工，經營507家門店。

花旗傳狠削經理職位 銀行裁員行動亦陸續有來。消息指花旗集團（Citigroup）行政總裁范潔恩（Jane Fraser）與多名董事總經理舉行視像會議時討論該行的大改革，表示即將進行新一輪重組，是次針對的正是不同部門的高層。另該行的市場、風險管理及投資銀行部門多個經理被告知，其職位將於2月1日起被取消，有關裁員及遣散費的更多細節將於下周公布。

花旗上周公布季績時已稱未來兩年將裁減兩萬人，范潔恩就提及更多重組資料，包括將削減5,000個職位，另透過出售業務再裁減5,000人，技術及營運等後勤部門也將裁員10,000人。

亞馬遜部門減5%人手 另一方面，「電商一哥」亞馬遜（Amazon）上周裁員後仍未停手，近日表示將裁減Buy with Prime部門的少於5%人手，或涉逾30人。Buy with Prime服務在2022年推出，讓並非其平台的第三方商戶，利用其物流網絡送貨。

事實上，美國科企Google母公司Alphabet近期亦連日傳來裁員消息，繼旗下廣告部門裁員料涉數百人後，旗下影片分享網站YouTube將裁員約100人。其行政總裁Sundar Pichai指，今年餘下時間料會繼續裁員。